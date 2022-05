El iluminado momento que vivió Barby Franco mientras modelaba vestidos de novia

Pese a que algunas personas suelen ser escépticas sobre algunas «señales» que da el universo, lo cierto es que Barby Franco no es una de ellas, ya que vivió un sorprendente momento que la dejó «muda» mientras desfilaba vestidos de novia.

La pareja de Fernando Burlando es una de las modelos más reconocidas de la Argentina y aunque se ha ganado titulares por sus peleas con Mariana Brey, la mayoría de sus noticias están vinculadas a las pasarelas. Incluso, hace pocos días, Barby Franco deslumbró con unas imponentes postales en bikini.

Barby Franco y Fernando Burlando son una de las parejas más seguidas de la farándula, por la cantidad de años que llevan y las encantadoras vacaciones que postean en sus redes.

Esta vez, decidió ponerse el traje de novia y, en medio de las fotografías, una hermosa mariposa reposó por algunos minutos en su mano. Para Barby Franco este hecho fue inesperado, dado que nunca le había pasado algo similar en su trabajo.

«Hoy quedé muda. Cuando estaba haciendo fotos, de golpe pongo la mano y se me queda una mariposa como 20 minutos. No se quería ir. No sé qué significado tiene, pero era la única volando en ese lugar», escribió la influencer en sus redes sociales.

En una oportunidad, Barby Franco relató que estaba cansada de aplazar su boda e incluso confirmó que ya tenía escogido el vestido con el que entraría a la iglesia.

¿Será un mensaje para la boda?

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención en la relación que mantiene la amiga de Pampita con el abogado Fernando Burlando es que, a pesar de los 11 años que llevan juntos, todavía no han decidido a caminar hacia el altar. Cabe destacar que en muchas oportunidades hubo fuertes rumores sobre dicho tema.

La guerra entre Lanata y Burlando empezó cuando Franco aseguró que no fueron invitados a la boda de Elbita y el periodista, algo que le pareció muy mal, ya que su pareja trabajó muchos años con la abogada.

Sin embargo, han sido enfáticos en que ahora se encuentran muy felices, viven su amor al límite y se apoyan en cada paso. Y uno de los momentos en que les tocará demostrarse esto será cuando el experto en leyes pise el juzgado por el conflicto que mantiene con Jorge Lanata y Elbita Marcovecchio.