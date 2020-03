El homenaje más tierno: la hija de Ricardo Fort se hizo un tatuaje para recordar a su papá

Martita, la hija de Ricardo Fort se hizo un particular tatuaje para recordar a su padre, fallecido en noviembre de 2013.

Son días difíciles para Martita y Felipe. Los hijos de Ricardo Fort cumplieron 16 años el 25 de febrero. Y, si bien la pasaron rodeados de sus familiares y amigos, no contaron con la presencia de su padre, fallecido en noviembre de 2013.

Por eso la joven decidió homenajear al empresario chocolatero con un particular tatuaje. En su nuca se inscribió “05.11.1968“, la fecha de nacimiento del mediático.

Además compartió un video del detrás de escena.

Denuncia

Hace algunas semanas Martita Fort denunció a través de su cuenta de Instagram a un hombre que la acosó mandándole fotos de su miembro. “La semana pasada me llegó una foto de los genitales de un tipo al que, obvio, no le hablo ni lo sigo. Hice la denuncia en Instagram, a lo que me respondieron que no iba en contra de las normas de la plataforma”, escribió.

“¿Qué pasa por la cabeza de esos tipos que envían este tipo de imágenes? No solo a mí, incluso [email protected] menores que yo me respondieron contándome que también les había pasado. Que la primera vez que vieron genitales en su vida fue por una foto de Instagram”, agregó.

Y siguió: “¿No deberíamos tener el derecho de decidir cuándo y con quién? ¿No se les ocurre que es hora de que entiendan que no nos atrae recibir estas fotos? ¿Que también es una forma de forzarnos a algo que NO QUEREMOS NI PEDIMOS? Aplica también a todos esos tipos mayores que envían mensajes desubicados. Y adivinen qué… SON UN MONTÓN”.