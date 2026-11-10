EL HOMBRE MÁS ODIADO POR NEBOT PODRÍA TERMINAR SALVANDO SU CONTINUIDAD: LA PARADOJA POLÍTICA DETRÁS DE LA SESIÓN DEL 26 DE NOVIEMBRE

Mariano Mansilla pasó de ser uno de los funcionarios de mayor confianza del intendente a convertirse en un dirigente de un espacio político propio, alejado del oficialismo. Ahora, su decisión de no participar del juzgamiento abre un interrogante sobre una votación que puede definir el futuro del gobierno municipal. En medio de las especulaciones políticas, existe un dato jurídico fundamental: la Ley Orgánica de las Municipalidades exige diez votos sobre los catorce integrantes del Concejo para destituir al jefe comunal.

Por Ciudad Noticias | Informe especial

La política suele ofrecer situaciones difíciles de imaginar. Una de ellas podría desarrollarse el próximo jueves 26 de noviembre, cuando el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Saavedra se reúna para resolver la situación del intendente Matías Nebot.

En el centro de esta historia aparece un protagonista inesperado: Mariano Mansilla, el exfuncionario que supo ocupar lugares de máxima confianza dentro del gobierno municipal, terminó alejado del Ejecutivo y hoy conduce su propio espacio político.

El mismo dirigente que podría quedar al frente de la Municipalidad ante una eventual destitución de Nebot decidió apartarse del proceso de juzgamiento, argumentando razones de imparcialidad institucional.

Y allí surge una paradoja política: quien pasó de ser un hombre cercano al intendente a convertirse en uno de sus principales adversarios podría, con su ausencia, terminar favoreciendo indirectamente la continuidad del mandatario municipal.

Sin embargo, para comprender el verdadero alcance de esa posibilidad, resulta indispensable analizar tanto la historia política que une a ambos dirigentes como las exigencias legales de la votación definitiva.

DE LA CONFIANZA A LA RUPTURA: LA HISTORIA ENTRE NEBOT Y MANSILLA

La relación política entre Matías Nebot y Mariano Mansilla atravesó distintas etapas.

Mansilla fue secretario de Gobierno municipal y llegó a concentrar también responsabilidades vinculadas con Hacienda y Finanzas, convirtiéndose en una figura relevante dentro de la estructura del Departamento Ejecutivo.

La confianza institucional alcanzó uno de sus puntos más importantes cuando, durante una licencia de Nebot entre septiembre y octubre de 2025, Mansilla ejerció interinamente la intendencia del Partido de Saavedra.

Sin embargo, esa relación política no se mantuvo.

El 29 de octubre de 2025, Nebot dispuso una profunda reestructuración de su gabinete que incluyó la salida de Mansilla y de otros funcionarios que habían ocupado posiciones relevantes dentro de la administración.

Aquella decisión marcó un punto de inflexión.

Tras su alejamiento del Ejecutivo, Mansilla regresó al Honorable Concejo Deliberante y comenzó a recorrer un camino político independiente.

El 1 de diciembre de 2025 se conoció públicamente la conformación de Distrito Futuro, un nuevo espacio con representación legislativa propia, encabezado por el exsecretario de Gobierno.

Desde entonces, las diferencias con el Ejecutivo se hicieron visibles.

Mansilla comenzó a formular cuestionamientos sobre distintos aspectos de la gestión municipal, entre ellos la información vinculada con las negociaciones paritarias, la situación económica y el funcionamiento de áreas del gobierno.

Lo que había comenzado como una relación de colaboración dentro del mismo proyecto político terminó transformándose en una separación con consecuencias institucionales que hoy adquieren una dimensión inesperada.

EL EXFUNCIONARIO QUE DECLARÓ EN LA INVESTIGACIÓN

Cuando el Concejo Deliberante avanzó con la investigación sobre el desempeño de Nebot al frente de la Municipalidad, Mansilla volvió a ocupar un lugar relevante.

Su experiencia como secretario de Gobierno e intendente interino lo convirtió en uno de los exfuncionarios convocados a prestar declaración ante la Comisión Investigadora.

El testimonio de Mansilla fue incorporado al expediente junto con las declaraciones de otros antiguos integrantes del gabinete municipal.

La defensa del intendente cuestionó la valoración de esos testimonios y planteó reparos sobre la imparcialidad de quienes habían dejado de formar parte del Ejecutivo.

Entre los argumentos presentados, también apareció una cuestión especialmente sensible: Mansilla podría quedar en condiciones de asumir la conducción municipal si finalmente se produjera la destitución del intendente.

Ese escenario profundizó la controversia sobre su participación en el procedimiento.

Mansilla sostuvo que no correspondía intervenir simultáneamente como testigo y como integrante del cuerpo encargado de juzgar políticamente al mandatario.

Por esa razón, presentó solicitudes de excusación y abstención, fundamentadas en la necesidad de preservar las garantías del procedimiento y evitar eventuales cuestionamientos sobre la resolución final.

EL 23 DE OCTUBRE, UNA VOTACIÓN QUE MARCÓ EL CAMINO

El pasado 23 de octubre, el Concejo Deliberante dio un paso fundamental.

En una Sesión Especial, el cuerpo aprobó por once votos afirmativos y dos negativos la calificación de graves de los hechos investigados en el marco del Expediente HCD N° 10.132/2026.

La decisión se basó en el análisis del desempeño institucional del intendente y en las conclusiones de la investigación realizada.

El decreto aprobado señaló, entre otras cuestiones, un ejercicio discontinuo de la función ejecutiva durante parte del mandato.

También aclaró expresamente que la calificación no atribuía al intendente la comisión de un delito ni se fundamentaba en un diagnóstico de salud o en su decisión de iniciar un tratamiento.

Aquella votación no significó la destitución de Nebot.

Pero dejó habilitada la siguiente etapa: una nueva Sesión Especial para resolver sobre su responsabilidad política y su continuidad al frente del Ejecutivo.

En esa oportunidad participaron trece concejales y Mansilla no intervino en la votación.

El resultado de once votos favorables a la calificación de gravedad mostró una mayoría importante. Sin embargo, no garantiza que esos mismos once concejales acompañen una eventual destitución el 26 de noviembre.

Se trata de dos decisiones diferentes y cada integrante del cuerpo deberá asumir su posición frente a la resolución definitiva.

LA DISCUSIÓN QUE PUEDE CAMBIARLO TODO: ¿NUEVE O DIEZ VOTOS?

Este es uno de los puntos más importantes del escenario institucional.

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Saavedra está integrado por catorce concejales.

El artículo 250, inciso 5, de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires establece que la destitución de un intendente debe resolverse mediante una decisión fundada, aprobada por las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo.

La cuenta es clara:

Catorce concejales, dos tercios de sus integrantes: se necesitan diez votos afirmativos.

Sin embargo, la excusación de Mansilla instala una controversia que merece especial atención.

Si el concejal se aparta del juzgamiento y solamente intervienen trece integrantes, podría plantearse la interpretación de que la mayoría debe calcularse sobre esos trece concejales habilitados para votar.

En ese supuesto, nueve votos serían suficientes.

Pero esa interpretación presenta una dificultad jurídica importante.

El artículo 250 habla expresamente del total de miembros del Concejo, no del número de presentes ni de quienes efectivamente participan de la votación.

La diferencia no es menor.

Una abstención, una excusación o una ausencia no implican, por sí mismas, que el cuerpo deliberativo pierda una de sus catorce bancas.

Además, la propia Ley Orgánica contempla una fórmula diferente en su artículo 255, cuando regula el juzgamiento de un concejal y establece el cómputo de las mayorías sobre los miembros capacitados para votar.

Esa distinción refuerza la interpretación de que, para destituir a un intendente, debe aplicarse específicamente la regla del artículo 250.

Por lo tanto, la lectura literal de la legislación provincial indica que se necesitan diez votos afirmativos, aunque Mansilla no intervenga en la sesión.

Para sostener jurídicamente un umbral de nueve votos sería necesario fundamentar por qué corresponde apartarse de esa disposición.

¿PODRÍA MANSILLA TERMINAR FAVORECIENDO A NEBOT?

Aquí aparece la gran paradoja política.

Mansilla se alejó del gobierno, regresó al Concejo Deliberante, conformó Distrito Futuro y quedó distanciado del intendente.

Sin embargo, su decisión de excusarse del juzgamiento puede adquirir un peso político considerable.

Si se mantiene el requisito de diez votos sobre catorce, la ausencia de Mansilla no modifica la mayoría legal necesaria.

Pero sí significa que habrá un concejal menos en condiciones de aportar un voto afirmativo a una eventual destitución.

Y en un escenario donde cada voto puede resultar determinante, esa situación adquiere especial importancia.

Supongamos que los once concejales que el 23 de octubre aprobaron la calificación de gravedad no mantienen una posición uniforme.

Si uno de ellos modifica su voto, todavía podrían reunirse diez voluntades favorables a la destitución.

Pero si dos de aquellos once concejales cambian de posición, la cantidad de votos afirmativos podría reducirse a nueve.

Con esa cifra, y aplicando el artículo 250 sobre el total de catorce integrantes, la destitución no alcanzaría la mayoría exigida.

Nebot continuaría entonces al frente del Ejecutivo, siempre que no surgiera otra circunstancia institucional que modificara su situación.

En ese escenario, el voto que Mansilla decidió no emitir podría convertirse en el gran ausente de una definición histórica.

No porque su excusación reduzca legalmente la cantidad de votos necesarios, sino porque su falta de participación podría impedir que se alcance el décimo voto.

La paradoja es contundente: el exfuncionario que quedó enfrentado con Nebot podría terminar siendo, involuntariamente, una pieza clave para que el intendente conserve su cargo.

UNA DECISIÓN QUE TAMBIÉN PODRÍA TERMINAR EN LA JUSTICIA

La controversia no necesariamente finalizará con la votación del 26 de noviembre.

La Ley Orgánica de las Municipalidades contempla mecanismos de revisión judicial frente a las decisiones de suspensión o destitución adoptadas por los concejos deliberantes.

En particular, el artículo 263 bis establece la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia bonaerense mediante el procedimiento de conflicto municipal.

La promoción oportuna de ese conflicto puede suspender la ejecución de una destitución hasta que se resuelva judicialmente la controversia.

Por ese motivo, la forma en que se contabilicen los votos, el tratamiento formal de la excusación de Mansilla y el cumplimiento de las garantías del procedimiento podrían adquirir relevancia más allá del resultado político.

Una diferencia de apenas un voto podría determinar no solamente la continuidad del intendente, sino también abrir una nueva etapa de discusión jurídica.

EL 26 DE NOVIEMBRE, LA HORA DE LA VERDAD

Tal como lo anticipó Ciudad Noticias el pasado 4 de noviembre, la sesión definitiva se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 9:00 horas, en la Sala de Sesiones «Josefa Álvarez de Villa Abrille», ubicada en Humberto Primo N° 75 de Pigüé.

Ese día, el Honorable Concejo Deliberante deberá pronunciarse sobre la responsabilidad política del intendente Matías Nebot y resolver su situación institucional.

La votación tendrá lugar después de meses de investigación, declaraciones testimoniales, presentaciones de la defensa y decisiones del cuerpo legislativo.

Pero también llegará en medio de una disputa política que excede la discusión estrictamente jurídica.

Las posiciones individuales, las relaciones entre los distintos espacios y las posibles modificaciones de votos serán determinantes.

Y en ese tablero aparece nuevamente Mariano Mansilla.

El hombre que compartió responsabilidades centrales con Nebot, que ejerció interinamente la intendencia, que salió del gabinete y que después construyó su propio espacio político.

El mismo dirigente que, ante una eventual destitución, aparece dentro de la línea sucesoria municipal.

Hoy, sin embargo, su decisión de no participar podría tener una consecuencia inesperada.

LA PARADOJA FINAL

La política del Partido de Saavedra llega al 26 de noviembre con una contradicción que pocos habrían imaginado cuando Nebot y Mansilla compartían el mismo gobierno.

El exsecretario que terminó enfrentado con el intendente podría convertirse, por su ausencia, en una figura decisiva para la continuidad del mandatario.

Claro que esa posibilidad dependerá de cómo voten los demás concejales y del criterio jurídico que finalmente se aplique.

Por ahora, la legislación ofrece un dato fundamental que no puede quedar al margen de la discusión: el artículo 250 exige diez votos sobre los catorce integrantes del Concejo para disponer la destitución.

Y si los votos afirmativos no alcanzan ese número, la remoción no reunirá la mayoría prevista por la ley.

La definición está en manos del cuerpo deliberativo.

Pero la historia tiene un protagonista cuya decisión de apartarse podría terminar pesando tanto como la de quienes levanten la mano para votar.

Porque, en una de las mayores paradojas de la política local, el hombre que pasó de la confianza de Nebot al enfrentamiento político podría terminar siendo una pieza inesperada para su permanencia en el poder.

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