El hermano de un intendente de la región fue detenido acusado de balear a un hombre

Ramiro Aristimuño, hermano del Jefe comunal de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, fue aprehendido junto a otro hombre. La víctima recibió un disparo en una pierna y fue golpeada con la culata de un arma. En el operativo secuestraron tres armas, cocaína, marihuana, municiones y dinero.

Un violento episodio ocurrido este viernes en Punta Alta tomó particular repercusión luego de que uno de los dos hombres aprehendidos fuera identificado como Ramiro Aristimuño, hermano del intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.

El hecho ocurrió alrededor de las 14, en una vivienda ubicada en 11 de Septiembre 123, donde un hombre de 31 años fue baleado y posteriormente trasladado al Hospital Eva Perón.

Según declaró la víctima ante la Policía, había atendido un llamado a la puerta cuando se encontró con Aristimuño, de 42 años. De acuerdo con su relato, el hombre habría efectuado un disparo que impactó en su muslo izquierdo.

Siempre según la denuncia, posteriormente lo habría golpeado en la cabeza con la culata del arma. El damnificado manifestó además que mantenía problemas de vieja data con el presunto agresor.

Los encontraron en un automóvil

Después del ataque, Aristimuño habría escapado junto a otro hombre en un automóvil gris.

Con los datos aportados por la víctima, personal de la Sub DDI de Coronel Rosales, junto con efectivos de la Policía Comunal, logró localizar el vehículo en inmediaciones de Paso y Río Gallegos.

Los dos ocupantes fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron el automóvil, tres armas de fuego, municiones, cocaína, marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

También tenía un pedido de captura

Al consultar los antecedentes de los involucrados, los efectivos establecieron que Ramiro Aristimuño tenía un pedido de captura vigente por robo calificado.

Mientras tanto, el hombre baleado fue asistido en el Hospital Eva Perón y se encuentra fuera de peligro.

Los dos aprehendidos permanecen alojados en la Comisaría de Punta Alta, a la espera de las decisiones que adopte la Justicia.

La investigación está a cargo de las UFIJ N.º 15 y N.º 19 y del Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Fuente El Rosalenio