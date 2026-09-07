El HCD de Saavedra tendrá una nueva sesión ordinaria este miércoles en Pigüé

(Por Ciudad Noticias): El Concejo Deliberante abordará una extensa agenda con proyectos vinculados a seguridad, vivienda, patrimonio, salud y reconocimientos a instituciones del distrito. La sesión comenzará a las 9 y tendrá un cuarto intermedio hasta las 19.

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Saavedra llevará adelante este miércoles 9 de septiembre una nueva sesión ordinaria en Pigüé, correspondiente a la décima sexta reunión legislativa del año. El encuentro está previsto desde las 9 horas, con una agenda que incluye expedientes enviados por el Departamento Ejecutivo, despachos de comisión y diferentes iniciativas impulsadas por los bloques políticos.

Entre los temas que llegarán al recinto aparece un proyecto del Ejecutivo que propone establecer nuevos requisitos para los proyectos de mensura, junto con la derogación de normativa vigente sobre la materia. También se dará cuenta de diferentes expedientes ya cumplimentados, entre ellos pedidos relacionados con una dársena sobre la Ruta Nacional 33 en el acceso a Espartillar, la adhesión al Programa Salud Escolar Bonaerense, acciones de prevención ante alertas meteorológicas, mejoras en el Hogar de Ancianos Virgen del Milagro de Arroyo Corto y un pedido de información sobre el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud de Pigüé.

Dentro del despacho de comisiones se encuentra además el expediente presentado por la Sociedad Francesa y la Alianza Francesa relacionado con el emplazamiento de una réplica de la Torre Eiffel, así como la iniciativa para crear un Registro Municipal Voluntario de Cámaras Privadas de Vigilancia. También serán tratados pedidos vinculados con viviendas de emergencia para personas en situación de calle y la regularización dominial del Parque Municipal Los Álamos.

La agenda incluye además la propuesta de declarar de Interés Cultural y Patrimonial la Estación Ferroviaria de Arroyo Corto, mientras que la Asociación Civil y Cultural Francisco Issaly solicitó reunirse con los concejales para evaluar una posible declaración de Interés Municipal del Himno a Pigüé. También figura una presentación de los Misioneros de la Ermita de Saavedra vinculada con la tradicional peregrinación al Santuario Nuestra Señora de Luján de la Sierra.

Otro de los bloques destacados de la jornada estará integrado por nueve proyectos consensuados por todos los bloques, destinados a reconocer acontecimientos e instituciones del distrito. Entre ellos figuran el Club Sportivo Belgrano de Espartillar, los 30 años del Centro de Día Amanecer y de la Escuela de Box Ernesto Blanco, los 25 años de Equinoterapia Pigüé, el 80° aniversario de la Alianza Francesa, el 125° aniversario de la Sociedad Italiana “La Fratellanza” y los 135 años de la Sociedad Francesa de Pigüé. También serán considerados el primer Festival de la Loica Pampeana y el primer Encuentro de Artesanos y Manualistas organizado por Raíces Artesanos Asociación Civil.

Según el orden del día, luego de la actividad de la mañana se realizará un cuarto intermedio hasta las 19 horas, momento en el que continuará el tratamiento de los asuntos previstos. La sesión tendrá además, fuera del orden del día, la entrega de la ordenanza que declaró Bien Patrimonial Inmueble a la Estación Ferroviaria de Pigüé.