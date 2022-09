El gesto de Susana Giménez contra la China Suárez: «Pidió que no la…»

La icónica conductora se habría negado cuando recibió la propuesta.

Un nuevo escándalo se desató entre la China Suárez y Susana Giménez. Y es que, según reveló Marcela Tauro, la famosa conductora se habría negado a que la actriz la interpréte en la serie de Coppola. Todo comenzó cuando la famosa panelista abrió la sección de enigmáticos.

Fue entonces que Flor de la V le consultó si a Susana le gustaba la China como la actriz que se metería en su piel. Pero Marcela respondió sincera sobre el tema: «Lo dudo. Yo dije que no le avisaran. Ella tenía un pedido importante, y era que no fuera la China Suárez».

«Ay, no sé si lo podía decir. Me parece que me fui de boca», expresó arrepentida. Fue entonces que decidió contar y mostrar a la actriz que será la encargada de encarnar a Susana Giménez: «La actriz fue elegida por casting. Y la vamos a mostrar. Yo no la conocía y me encantó. Ella también canta».

Y contó: «La chica es monísima. Susana no se puede quejar. Se llama María Campos. Es muy linda ¡y no saben lo que canta!». Cabe recordar que en la serie de Sandro, la China Suárez interpretó a Giménez pero a la conductora no le gustó nada. De hecho, fue en Socios donde contaron los detalles.

«Susana la sentó a Celeste Cid en su living para felicitarla por su caracterización. A la China le mandó a decir que no le había gustado, que se sintió ridiculizada. Lo que hizo fue una caracterización de Fátima Florez«, contaron. Sin embargo, ninguna de las famosas dijo nada al respecto.

Cabe recordar que en el medio del Wanda Gate, Susana Giménez opinó del tema: «Todas las mujeres pasamos por ese momento. No, no. No me meto en esas cosas pero Wanda es amiga«. La China Suárez por su parte mantuvo el silencio en aquel momento pero se conoció que estaba furiosa.

La China Suárez por el momento se encuentra alejada de los escándalos. Y es que, la actriz está en Nueva York junto a Rusherking por cuestiones laborales.