El gesto de Rodrigo de Paul que reavivó los rumores de romance con Tini Stoessel

Desde hace un tiempo, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul protagonizan fuertes rumores de romance. Pese a que habían salido del foco de las noticias, recientemente un gesto de él reavivó las especulaciones de que intentaría conquistar a la cantante.

Todo surgió a partir de la interacción de Tini Stoessel y De Paul en las redes sociales. Al parecer, el futbolista habría likeado sin querer una foto de la intérprete de «Fresa».

Actualmente, Tini se encuentra en Madrid, España.

«Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer, donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?», introdujo Estefanía Berardi en «Mañanísima».

«Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like. Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más», aseguró.

Esta es la imagen a la que Rodrigo le dio like y luego lo sacó.

A todo esto, la panelista también sostuvo que el jugador de la selección argentina estaría separado de su esposa, Camila Homs: «Estuve investigando. Rodri De Paul bajó bastante el perfil, no quiere que se lo esté relacionando con nadie».

En un momento era más desprolijo y ahora ella, Camila Homs, ya no muestra más si están juntos o no. Tienen un perfil súper bajo.

Rodrigo tiene dos hijos junto a Camila Homs.

Cuándo comenzaron los rumores

Sobre comienzos de diciembre del 2021, la autora de «Miénteme», Tini Stoessel, y De Paul fueron vinculados sentimentalmente por primera vez. También fue Estefi Berardi quien dio la información y detalles.

«Ellos se habrían encontrado en Madrid y él la habría llevado al aeropuerto, pero ya se habrían visto en Argentina, en la semana del 12 de octubre».

Durante su estadía en Madrid, a Tini también se la revinculó con Sebastián Yatra.

Una persona del entorno de Tini habría gestionado el encuentro. Lo pasaron a buscar y lo llevaron al lugar del encuentro.

«Él cayó al lugar súper camuflado para pasar desapercibido. Este encuentro fue en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires», informó la panelista.