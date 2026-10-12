El futuro del Municipio de Saavedra: qué podría pasar con los secretarios, delegados, Cultura y todo el gabinete si Nebot deja de ejercer la intendencia

(Por Ciudad Noticias): El avance de la Comisión Investigadora y las próximas decisiones del Concejo Deliberante abren interrogantes sobre un eventual cambio en la conducción del Ejecutivo municipal. Si Matías Nebot debiera apartarse del cargo, ya sea por una suspensión preventiva o una licencia, quien asuma legalmente podría reorganizar buena parte de la estructura política del gobierno. Los cambios podrían alcanzar a secretarías, delegaciones, direcciones, Cultura, Desarrollo Social y profesionales incorporados durante la actual administración. Incluso hay versiones sobre personas vinculadas a programas municipales que no continuarían en sus funciones ante un eventual cambio de conducción.

El distrito de Saavedra atraviesa un período de incertidumbre institucional mientras avanza el procedimiento iniciado por la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante, que analiza distintos aspectos relacionados con el desempeño del intendente Matías Nebot. Aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre su continuidad al frente del Departamento Ejecutivo, las próximas instancias legislativas podrían abrir un escenario con consecuencias que irían mucho más allá de la figura del jefe comunal.

La posibilidad de que se produzca un cambio transitorio o permanente en la conducción municipal plantea un interrogante de importancia: ¿qué ocurriría con los funcionarios políticos que actualmente integran el gabinete, los delegados de las localidades, las autoridades de Cultura, los responsables de Desarrollo Social y las personas que fueron incorporadas para cumplir diferentes funciones durante la actual gestión?

La respuesta se encuentra en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que establece que quien asuma legalmente la conducción del Departamento Ejecutivo ejerce las atribuciones correspondientes al intendente, aun cuando su designación tenga carácter interino.

Esto significa que una eventual modificación en la conducción municipal no necesariamente quedaría limitada al despacho del jefe comunal. También podría traducirse en una reorganización importante de la estructura política y administrativa del Municipio, con cambios en los equipos de gestión y en las personas responsables de ejecutar las políticas públicas.

El procedimiento que actualmente involucra a Nebot se inició formalmente el 5 de agosto, cuando el Concejo Deliberante aprobó la conformación de una Comisión Investigadora mediante la Resolución Nº 23/2026, en el marco del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La investigación busca reunir y evaluar elementos relacionados con la idoneidad, el desempeño institucional y los eventuales incumplimientos de los deberes de la función pública. El intendente ya compareció ante la comisión y ejerció su derecho de defensa, acompañado por sus representantes legales.

Una vez cumplidas las etapas correspondientes, la comisión deberá evaluar las pruebas y actuaciones reunidas para determinar si corresponde avanzar con una acusación formal y someter el asunto al tratamiento del Concejo Deliberante, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación vigente.

En este punto resulta necesario aclarar que la existencia de una investigación no significa que se haya determinado una responsabilidad ni que el intendente deba abandonar automáticamente su cargo.

El cuerpo legislativo deberá analizar los elementos reunidos y respetar las garantías legales, incluyendo el derecho de defensa. Una eventual suspensión preventiva requiere una resolución fundada y las mayorías establecidas por la normativa. Una destitución, por su parte, exige un procedimiento específico y garantías adicionales.

Pero si finalmente se produjera una situación que obligara a Nebot a dejar de ejercer sus funciones, aunque fuera temporalmente, comenzaría una nueva etapa institucional para el gobierno municipal.

Uno de los aspectos más importantes es que quien asuma legalmente el Ejecutivo no estaría obligado a mantener a todos los integrantes del gabinete designado por Nebot.

La normativa provincial reconoce al Departamento Ejecutivo atribuciones para efectuar nombramientos y disponer remociones de funcionarios, siempre dentro de los límites establecidos por las leyes y respetando el régimen correspondiente a cada cargo.

En consecuencia, podrían producirse cambios en las secretarías municipales, cuyas autoridades tienen responsabilidades directas sobre la planificación, administración y ejecución de las políticas de gobierno.

Las áreas vinculadas con Hacienda, Gobierno, Obras Públicas, Salud y otros sectores de la administración podrían experimentar modificaciones en sus conducciones políticas, en la medida en que los cargos respectivos sean de libre designación y remoción.

La posibilidad no significa que necesariamente vayan a producirse reemplazos generales, sino que una nueva conducción del Ejecutivo tendría facultades para evaluar la continuidad de los funcionarios y conformar su propio equipo de trabajo.

Las delegaciones municipales representan otro de los puntos centrales de este escenario.

Los delegados constituyen una pieza fundamental en la relación cotidiana entre el Municipio y las distintas localidades del distrito de Saavedra. Su tarea está vinculada con la gestión de servicios, la atención de reclamos, el mantenimiento de espacios públicos y la coordinación de trabajos municipales.

Por esa razón, un eventual cambio en la conducción del Ejecutivo también podría alcanzar a los responsables políticos de las delegaciones de Saavedra, Goyena, Dufaur, Espartillar y las restantes localidades y dependencias que cuenten con esta figura.

Desde el punto de vista legal, la designación de delegados municipales forma parte de las atribuciones propias del intendente. Por lo tanto, quien ejerza legítimamente el Departamento Ejecutivo podría disponer modificaciones en esas responsabilidades, conforme a los actos administrativos correspondientes.

La importancia de esta posibilidad es considerable, especialmente para las localidades del interior del distrito, donde la figura del delegado constituye uno de los principales vínculos entre los vecinos y la administración central.

Un cambio de delegado no necesariamente implicaría una modificación inmediata en los servicios municipales, pero sí podría representar una orientación diferente en la gestión de prioridades, la relación con las instituciones y la organización de las tareas locales.

Otra de las áreas que podría quedar alcanzada por una reorganización política es Cultura, que cumple un papel relevante en la vida institucional y comunitaria del distrito.

La planificación de actividades culturales, el acompañamiento a instituciones, los talleres municipales, los espacios artísticos, los eventos populares y las propuestas destinadas a las distintas localidades forman parte de una estructura que depende de decisiones administrativas y de conducción.

Si la autoridad responsable de Cultura ocupa un cargo político de libre designación y remoción, una eventual nueva conducción del Ejecutivo podría decidir su continuidad o reemplazo, así como revisar los lineamientos generales del área.

Esto podría tener impacto en la organización de actividades, la distribución de recursos, los programas culturales y la relación con instituciones, artistas y organizaciones comunitarias.

Sin embargo, un cambio en la conducción política de Cultura no significaría automáticamente la suspensión de talleres, actividades o programas municipales. La continuidad de esas iniciativas dependería de las decisiones que adoptara la autoridad competente y de las obligaciones administrativas, presupuestarias y contractuales existentes.

Un escenario similar podría presentarse en Desarrollo Social, una de las áreas donde una eventual reorganización podría alcanzar no solamente a sus autoridades políticas, sino también a profesionales y colaboradores incorporados durante la actual gestión municipal.

En este sector, además de los responsables de conducción, pueden desempeñarse profesionales de distintas disciplinas, integrantes de equipos interdisciplinarios, asesores y personas convocadas para desarrollar programas o prestar servicios específicos.

En caso de producirse un cambio de gobierno, la nueva conducción podría revisar esos vínculos, evaluar la continuidad de los programas y determinar qué equipos considera necesarios para llevar adelante sus políticas.

De acuerdo con información conocida por Ciudad Noticias, también existen expectativas de que determinadas personas incorporadas durante la actual administración no continúen desempeñando funciones municipales si se concreta una modificación en la conducción del Ejecutivo.

Esta situación podría alcanzar a profesionales que actualmente participan de programas o prestan servicios remunerados por el Municipio, siempre que el régimen bajo el cual fueron incorporados permita la finalización de sus vínculos.

No necesariamente se trataría de funcionarios con cargos jerárquicos. Una reorganización también podría involucrar a personas contratadas para desarrollar tareas de asesoramiento, acompañamiento profesional, coordinación de programas o prestación de servicios en distintas dependencias.

En estos casos, resulta fundamental distinguir entre quienes ocupan cargos políticos, quienes tienen contratos de prestación de servicios y quienes forman parte de la planta permanente municipal, ya que las condiciones legales para disponer una desvinculación no son iguales.

La posibilidad de revisar contrataciones profesionales constituye un aspecto importante de cualquier cambio de conducción, porque una nueva administración puede decidir continuar con los programas existentes, reorganizar sus equipos o modificar las modalidades de prestación de determinados servicios.

Esto no significa que las actividades deban interrumpirse. Un programa municipal podría mantenerse bajo una conducción diferente, con profesionales designados o contratados conforme a las decisiones administrativas y presupuestarias que correspondan.

El mismo criterio podría aplicarse a otras áreas como Deportes, Turismo, Producción, Juventud, Seguridad y las diferentes direcciones y coordinaciones municipales.

En todos estos casos, el punto fundamental sería determinar la naturaleza jurídica de cada puesto.

Si se tratara de un cargo político de libre designación y remoción, podría ser reemplazado por decisión de quien ejerza el Ejecutivo. Si existiera un contrato de prestación de servicios, su continuidad o finalización dependería de las cláusulas pactadas y del marco normativo aplicable.

En cambio, si la función estuviera desempeñada por un trabajador de planta permanente o sometida a un régimen especial, deberían respetarse las garantías y procedimientos correspondientes.

La distinción resulta indispensable porque no es lo mismo un funcionario político, un profesional contratado para una prestación específica o un empleado municipal con estabilidad laboral.

La Ley provincial 14.656 establece derechos y garantías para los trabajadores municipales, especialmente para quienes integran la planta permanente. Por ese motivo, un eventual cambio de conducción no habilitaría despidos indiscriminados ni permitiría desconocer los derechos adquiridos del personal.

La reorganización de un gabinete político puede realizarse dentro de las facultades legales del Ejecutivo, pero cualquier medida que afecte a empleados con estabilidad debe respetar el régimen laboral vigente.

También existen cargos técnicos, administrativos y de control sujetos a procedimientos especiales, que no pueden equipararse automáticamente con las designaciones políticas del gabinete.

Otro aspecto que merece atención es el tiempo durante el cual podría producirse un reemplazo del intendente.

Si eventualmente se concediera una licencia por un período determinado, por ejemplo de 90 días, la persona que asumiera legalmente el Departamento Ejecutivo tendría durante ese plazo las atribuciones propias de la función.

Esto incluye las facultades administrativas necesarias para conducir el Municipio y tomar decisiones sobre los cargos políticos alcanzados por el régimen de libre designación y remoción.

La duración limitada de una licencia no implica que el intendente interino deba conservar obligatoriamente a todos los funcionarios de la administración anterior.

Por lo tanto, aun durante un reemplazo de tres meses podrían producirse cambios en secretarías, delegaciones, direcciones políticas y equipos de gestión, además de revisiones de contratos profesionales cuya naturaleza jurídica lo permita.

Si posteriormente esa licencia fuera prorrogada de acuerdo con los procedimientos legales, la conducción interina continuaría ejerciendo sus atribuciones durante el nuevo período autorizado.

Distinto sería el escenario de una destitución, ya que la Ley Orgánica contempla un mecanismo específico para la sustitución institucional y las consecuencias que correspondan conforme al régimen vigente. Por esa razón, una suspensión, una licencia y una destitución no deben presentarse como situaciones equivalentes.

En cualquiera de los supuestos, las designaciones y remociones válidamente realizadas durante el período de ejercicio del Ejecutivo no quedarían automáticamente anuladas por el simple hecho de que finalizara un interinato.

De producirse una posterior reincorporación del intendente titular, este recuperaría las facultades de conducción y podría adoptar las decisiones que correspondieran sobre los funcionarios políticos, siempre dentro del marco legal.

Desde el punto de vista de la organización del Municipio, esto representa un elemento de especial importancia.

Un cambio temporal en la intendencia podría alcanzar a gran parte de la estructura de conducción política y a determinadas contrataciones profesionales, aunque no necesariamente a la totalidad de los trabajadores ni a los servicios que presta la administración.

Las secretarías, delegaciones, direcciones y coordinaciones constituyen los espacios desde los cuales se ejecutan muchas de las decisiones de gobierno. Una modificación en sus autoridades puede implicar cambios en las prioridades, los equipos de trabajo, los mecanismos de coordinación y la relación con las instituciones.

Por eso, el eventual apartamiento de un intendente no debe interpretarse únicamente como un cambio individual en la máxima autoridad municipal.

También puede abrir una etapa de reorganización política con efectos sobre el funcionamiento del gabinete y sobre la conducción de áreas que mantienen contacto directo con los vecinos.

En el distrito de Saavedra, esa posibilidad adquiere especial relevancia por la distribución territorial de sus localidades y por la importancia que tienen las delegaciones en la atención de las necesidades cotidianas.

La continuidad de los servicios públicos, el mantenimiento de caminos, la recolección de residuos, la atención sanitaria, el funcionamiento de las propuestas culturales y deportivas, los programas sociales y el desarrollo de obras municipales seguirían siendo responsabilidades del Departamento Ejecutivo, independientemente de quién lo condujera.

Una eventual nueva autoridad tendría que garantizar esas prestaciones y, al mismo tiempo, podría revisar la conformación de su equipo político, las contrataciones vigentes y las prioridades de gestión.

De todos modos, hasta el momento no existe una decisión definitiva del Concejo Deliberante que determine el apartamiento de Matías Nebot, ni corresponde anticipar que un eventual reemplazo vaya a concretar una renovación general del gabinete.

Lo que sí puede establecerse, desde el punto de vista jurídico, es que la legislación habilita a quien asuma legalmente el Departamento Ejecutivo a ejercer las atribuciones de la intendencia, incluyendo las decisiones sobre numerosos cargos políticos y los actos administrativos que correspondan respecto de las contrataciones.

Así, el futuro institucional del Municipio presenta dos cuestiones diferentes, aunque estrechamente relacionadas.

La primera será conocer qué determinación adopta el Concejo Deliberante a partir de las actuaciones de la Comisión Investigadora y del descargo presentado por el intendente.

La segunda, únicamente si se produjera un cambio en la conducción, será observar qué decisiones adopta la autoridad que deba asumir el Ejecutivo respecto del gabinete, los profesionales contratados y el funcionamiento de las diferentes dependencias.

Secretarios, delegados municipales, responsables de Cultura y Desarrollo Social, directores, coordinadores políticos, asesores y determinados prestadores de servicios profesionales podrían quedar comprendidos dentro de una eventual reorganización, siempre que el régimen jurídico de sus cargos o contratos permita su reemplazo o desvinculación.

En consecuencia, lo que se defina institucionalmente no solo podría determinar quién ejerce la intendencia, sino también abrir la posibilidad de cambios en una parte importante de la conducción política y de los equipos vinculados con la gestión municipal.

El resultado del procedimiento todavía es incierto y deberá surgir de las decisiones adoptadas conforme a la ley. Pero el alcance de un eventual reemplazo está claro: una nueva conducción legalmente constituida tendría facultades para conformar su propio gabinete político, revisar determinadas contrataciones y reorganizar distintas áreas de gobierno, aun cuando asumiera inicialmente de manera transitoria.

En un distrito integrado por distintas localidades, con necesidades y realidades particulares, esa posibilidad no sería un dato menor.

Por el contrario, podría representar el comienzo de una etapa diferente en la organización del gobierno municipal, con consecuencias para las secretarías, las delegaciones, Cultura, Desarrollo Social y las restantes áreas responsables de la gestión cotidiana.

La definición sobre la continuidad de Nebot todavía está pendiente. Lo que ocurra después, en caso de un cambio de conducción, podría modificar no solamente la máxima autoridad del Municipio, sino también buena parte de su estructura política y de los equipos incorporados durante la actual administración.