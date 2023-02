El furioso descargo de Maxi Gudici contra la producción de GH por prohibirle un trabajo

El exparticipante de Gran Hermano, Maxi Guidici, se mostró muy molesto con la producción del programa luego de que le notificaran que debía seguir las pautas del contrato y que no podía cerrar cualquier otra oferta laboral por fuera del mismo.

Sucedió que el cordobés de 36 años y su novia, Juliana Díaz, habían sido invitados a formar parte de la transmisión del partido de River Plate y Arsenal desde la cabina del Estadio Monumental. Su presencia había sido promocionada en las redes sociales, tanto de TNT Sports como de ellos mismos, pero a último momento se bajó la propuesta.

«Hola, mi gente hermosa. Bueno, les cuento que acá estamos un poquito tristes, un poquito amargados ¡por no decir bastante! Porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión que iba a ser un sueño. ¡Para mí es un sueño!«, comenzó diciendo Guidici a través de un video que subió en su cuenta de Tik Tok pero que luego borró.

«No conozco la cancha. Iba a conocer a Leo Ponzio. Imagínense la ilusión que yo tenía. Estaba en el aire , feliz, pero, un par de horas antes me llamaron para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato«, explicó el influencer.

«La verdad que tengo una bronca, porque no entiendo que tanto le puede modificar a ellos que yo participe o no de esto, pero así es la vida, eso firmamos emocionados por entrar al programa y ahora hay que bancarla. No entiendo el porqué, pero qué sé yo«, cerró, visiblemente molesto.