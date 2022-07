El fulminante comentario de Viviana Canosa a Marcelo Tinelli: “Te estás rascando los huevos”

Como realiza en cada edición de su editorial “Viviana con vos”, Viviana Canosa aprovechó la oportunidad de arremeter contra quienes asegura que tiene un cuestionable comportamiento frente a la situación actual del país. Y, en esta oportunidad, no dejó pasarle una a Marcelo Tinelli debido a sus dichos del pasado sobre la pobreza en Argentina.

Con una breve introducción del tema, la periodista arrancó diciendo: “Al gobierno de Macri lo hicieron pelota, ahora están todos escondidos abajo de la alfombra. Como es el caso de Marcelo Tinelli, el come alfajores. Cuando gobernaba Mauricio Macri era muy crítico. Se horrorizaba porque el dólar estaba a 40 pesos”. Tras eso, decidió poner al aire un tape de archivo en el cual se lo ve a Marcelo regresar a la pista de ShowMatch en el año 2018 y se queja diciendo: “Nos fuimos con un dólar a 18,24 y volvimos con un dólar a 40″.

Ante el comentario que había realizado el conductor hace un par de años atrás, Viviana Canosa no dudó en comentar: “Impresionante lo de Marcelo. Marcelo, ahora está 239 pesos y arrancás muy pronto en la tele. ¿Supongo que vas a decir lo mismo, no? Ahora Marcelo no habla de política, no dice nada… Qué raro, ¿no? ¿Cuánto vale el silencio de Marcelo Tinelli?”.

“Sos un trucho, Tinelli. Este tipo se quería meter en política, soñaba con ser presidente. Qué irresponsable, de la que nos salvamos. A comienzos de 2019 estaba emocionado porque el presidente Alberto Fernández lo había convocado. Dijo que se comprometía a luchar contra el hambre”, agregó la periodista, de manera contundente.

Además, Viviana Canosa agregó dónde se encontraba en ese momento Marcelo Tinelli, quien alega que está quebrado. “Marcelo, si querés luchar contra el hambre, estás a tiempo porque hay más hambre y más pobreza que en el gobierno de Macri. Estamos mucho peor y te estás rascando los huevos, no estás haciendo nada, estás en la casa de Montaner con Mau y Ricky. ¡Eso hacés en las redes, flaco!”, señaló ante las imágenes que habían salido de él junto al clan Montaner.

A modo de cierre de su editorial, Viviana Canosa añadió: “Desaparecido en acción. 7 de cada 10 chicos son pobres y no comen todos los días. ¿Dónde está Tinelli y su compromiso? Qué irresponsable”.