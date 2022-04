El fuertísimo cruce entre Débora D’Amato y Marcela Tauro

Anoche, Marcela Tauro fue de invitada a LAM y habló de sus peleas en la televisión. En pleno vivo, Débora D’Amato, excompañera de Intrusos, salió a contestarle a través de sus redes sociales, luego de ser acusada de filtrar información a Jorge Rial del chat privado que compartían con otros integrantes del ciclo.

«Cuando vuelve Rial, odiaba que tuviéramos ese chat y Débora era la informante. Yo me di cuenta de eso inmediatamente, entonces la encaré, se ofendió y se fue del chat. Después me amigué con ella», señaló Tauro en el programa de Ángel de Brito.

De inmediato, Débora reaccionó en su cuenta de Twitter y desmintió los dichos. «Hola Marcela, por la vida de mi familia entera, en mi put… vida filtré absolutamente nada. El bullyineo adolescente y berreta atrasa. Entiendo que jamás contesté a tu maldad y te vino bárbaro. Hasta hoy. Te deseo lo mejor: de hecho te presenté al amor de tu vida», le retrucó. «Que sea feliz. Jamás en mi put… vida fui mala compañera. Lo tengo clarísimo… Que haga lo que pueda, si es que puede», añadió.

Lejos de terminar con el tema, esta tarde, la panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco, volvió a referirse al tema y continuó con su descargo hacia su excompañera. «Insiste en algo que no sucedió, que es una mentira rotunda», comenzó diciendo D’Amato, al tiempo que aclaró que el grupo era «para hablar boludeces y no para criticar».

Asimismo, remarcó que nunca filtró nada ni a Rial, ni a nadie, y admitió que abandonó el chat porque se molestó con Marcela Tauro. «Marcela me acusó en el grupo de haber filtrado una información, me enojé y me fui del grupo», explicó.

Por último, la periodista deportiva le dedicó una fuertísima frase a su excompañera. «Me encantaría que su espiritualidad no sea opacada por su oscuridad», sentenció.