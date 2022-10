El fuerte enojo de Julieta por los maltratos de Martina a Alfa en Gran Hermano: ¿Por qué tenés que faltar el respeto?

Definitivamente Alfa es uno de los protagonistas más “importantes” de Gran Hermano. Con sus ocurrencias y comentarios hace reír a más de uno, si bien al principio su presencia no era muy querida hoy es el participante favorito de muchas personas.

A pesar de ello, cayó en la gala de eliminación por descarte, pero rápidamente fue salvado y su emoción traspasó la pantalla. Con sus comentarios, ocurrencias y dichos hace estallar a más de uno. Sus videos recorren las redes, pero hubo que no pasó desapercibido, ya que se lo veía muy triste por los maltratos de parte de “Los monitos”.

Mismo porque no es la primera vez que se lo ve llorar, hace unos días antes de que el primer eliminado de la casa, Tomás Holder se vaya del reality, Alfa fue maltratado por el y un video de él comiendo una chocotorta escuchando mientras escucha Soda Stereo se ha vuelto viral.

Ahora varios fanáticos de Gran Hermano se encuentran analizando a los personajes y a sus distintos perfiles, por lo que se filtró el Instagram de Alfa. El participante ya cuenta con 12 mil usuarios que los siguen y cada vez suma más gracias a su buena onda.

Julieta enojada por maltratos de Martina a Alfa en Gran Hermano: “Pará”

Sin embargo, no se salva de las críticas y de los maltratos, porque Martina no para de hablar mal de él y esto es algo que enoja bastante a sus compañeros. Hace unas horas se filtró un video en Twitter de Julieta Poggio enojada por los dichos de la integrante de “Los monitos”, quien no deja de tratar mal a Alfa y decirle “Viejo de mierda”.

Al escuchar esto, Julieta se descargó con Romina y Juliana y les contó todo lo que escuchó que ella decía sobre Alfa en Gran Hermano y cuestionó la actitud de Martina quien está al borde de quedar eliminada: “Pará, pará, qué necesidad tenés de tratarlo así”, decía muy enojada.