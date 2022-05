El fuerte descargo de la China Suárez contra Yanina Latorre y Ángel De Brito

A través de sus redes sociales, la actriz apuntó contra los periodistas y los acusó de «hostigamiento».

Cansada de que la persigan con las cámaras y de que se hable de ella, la China Suárez utilizó sus redes sociales para expresar un contundente descargo. La actriz tomó como punto de partida un hilo de Twitter que exponía el «hostigamiento» de LAM en contra suyo, y apuntó contra Yanina Latorre y Ángel De Brito.

En el posteo de la red del pajarito, titulado «Lo poco coherente que LAM (léase: Angel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder para criticar y atacar a la China Suarez», una fanática de Eugenia compartió nueve videos editados del programa de espectáculos para mostrar las contradicciones de los dos periodistas al tratar los distintos episodios mediáticos de la vida de la artista.

A través de sus historias de Instagram, la China lo replicó y fue contundente al hablar del tema. «Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa, porque me llegó un hilo de Twitter que me pareció que resume muy bien a lo que siempre me refiero yo del hostigamiento. Y no es desde un lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero estoy hablando de una persecución», comenzó diciendo.

«Nunca hablé tan profundamente de esto porque me pongo nerviosa. (…) Este hilo describe perfectamente el ensañamiento y la persecución, y lo voy a compartir. Es difícil verlo porque, aunque a veces diga que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande, es feo y doloroso. También me siento avergonzada y triste algunas veces», continuó.

«Hoy me siento fuerte para hablar de eso. Ya pasé lo que tenía que pasar. Ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Me siento muy bien rodeada, estoy en un muy buen momento. Creo que pasó lo peor. Además pude rodearme de buenos abogados, tengo un abogado que me está ayudando mucho y estamos avanzando. Ojalá que sirva y que nadie más pase por esto», señaló.

«Creo que es el mejor regalo que me han hecho porque está ahí, muy ordenadito. Nunca me había sentido tan querida. Creo que hasta el que no me banca decía ‘bueno, ya está con la China, es como mucho'», agregó. «A todo esto, es el mismo programa que te agarra en la calle con un micrófono y cuando uno no le contesta, porque es lo mínimo que se debe hacer, se enojan. Saquen sus propias conclusiones», cerró.