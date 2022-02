El fuerte descargo de Jimena Barón tras las críticas a su cuerpo

Furiosa, la cantante salió a cuestionar a quienes opinan sobre cuerpos ajenos y remarcó que la mayor violencia está entre las mujeres.

En medio de una semana con los sentimientos a flor de piel, Jimena Barón interactuó con sus seguidores y respondió sus inquietudes. Pero, además, aprovechó para hacer un fuerte descargo por las críticas que recibe a diario sobre su cuerpo.

A través de sus redes sociales, la cantante enfrentó los cuestionamientos sobre su aspecto físico y remarcó que no tiene ningún problema de salud. «Si realmente les preocupa, me hago estudios todos los años y tengo sangre de Ferrari. Entreno y morfo espectacular y ni ahí soy la ‘flaquita’ como para que me hinchen tanto los huevos», sostuvo.

Luego, aseguró que lleva muchos años entrenando porque le da placer y encuentra múltiples beneficios, no porque quiere estar más delgada. «Me hace bien al bocho, a mis ansiedades, a mi exceso de energía, a mi salud, a todo. Lo hago con absoluto placer y encima me miro al espejo y me gusto. No sé qué mierda pasa ahora que hay que sentir culpa o sentirse una idiota por tener abdominales, ¿qué carajo?», afirmó. Asimismo, comparó su situación con la del resto de los hombres. «Ah, pero ellos comparten sus rutinas, sus permitidos, cuentan sus ayunos y son un ejemplo de salud y perseverancia. Nosotras unas obsesivas, referentes del mal. Qué exigencia chicas…», lanzó.

Tras esto, la artista no pudo ocultar su indignación y reflexionó sobre las agresiones que recibe constantemente. «Sin filtro, sos fea. Con filtro, no te mostrás natural, es obvio que es porque estás toda operada. No te aceptás como sos, es por engreída porque en realidad deberías operarte. Ser flaca es mal ejemplo. No ser flaca es mal ejemplo», comenzó escribiendo.

«Si haces ejercicio y comés sano sos una obsesiva, sino haces, deberías hacerlo. Si mostrás el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar, si no lo mostrás sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima. Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémonos cerrar el ogt. 2022», concluyó, visiblemente molesta.