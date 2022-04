El fuerte cruce entre Luli Fernández y Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María

En las últimas horas, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, estalló en sus redes contra Luli Fernández luego de que la panelista contara que había dejado de seguir a Tini Stoessel y a la China Suárez a partir del escándalo que se desató con Wanda Nara y con Camila Homs, exmujer de Rodrigo De Paul. Al enterarse de los dichos de la periodista, Jorgelina compartió una imagen en sus historias de Instagram y disparó contra la penlista. «Hola Luli, ¿es necesario inventar tanto? A Tini la seguí por mi hija Mía, poquísimo tiempo cuando hizo su recital en París. Luego la dejé de seguir, antes del inicio de la pandemia. A la China ni me acuerdo si alguna vez la seguí (tal vez sí) y mucho menos recuerdo haberlo dejado de hacer. Gracias, pero dejen de salpicar para todos lados y meternos a todas en problemas ajenos», escribió. Esta mañana, Fernández reveló en Socios del Espectáculo que se comunicó por privado y dio detalles del tenso chat. «Hola, Jorgelina. La información de la incomodidad y disgusto en relación a Tini y la China surge del entorno directo de ustedes. Respecto al follow y unfollow mostramos exactamente lo que mencionás. Que seguías a ambas y dejaste de hacerlo. Un beso», comenzó leyendo. Luego, reveló cuál fue la respuesta que recibió del otro lado. «¿De qué entorno me hablas? No conozco a Cami Homs, no conozco a De Paul. No me des vuelta la tortilla. Tu mensaje insinúa que “ahora dejé de seguir a las protagonistas”. Y no fue ahora. No me salpiques, no inventes de mi entorno porque mi entorno directo está lejísimo de darle datos a periodistas y mucho menos falsos. Quilombos ajenos conmigo no. Y mucho menos si los inventan. Cuido mucho mi nombre y el de mi familia. No me habían salpicado hasta hoy, pero no voy a permitir que digan cualquier cosa y encima tan sueltamente», le dijo la esposa del futbolista de la Selección. «No tengo nada personal con vos ni con nadie. Lamento que esto te incomode tanto. Entenderás que por la envergadura del asunto todos los ojos están puestos en los protagonistas y el entorno. Rodrigo de Paul es jugador de la Selección como lo es tu marido», insistió Luli. La panelista, además, explicó que la conversación fue muy extensa y que Jorgelina le había dicho «no me des vuelta las cosas, yo sé como juegan ustedes». Frente a esto, Luli le reclamó que podría haberle escrito por privado en lugar de utilizar su Instagram. «Si vos inventás algo en público te desmiento en público. Y si me escribías en privado antes de hablar te respondía con la mejor y a verdad», le marcó Cardoso, sin ocultar su enojo.