El final del túnel está muy cerca

(Por Ciudad Noticias): Visotky, Duca, Merquel… : cuando las estafas, corrupción y los aprietes ya no se pueden tapar.

Quién iba a imaginarse que una comunidad de casi 20.000 habitantes en el distrito de Saavedra iba a verse inmersa en las últimas semanas, reflejada en los principales medios de prensa del país: radios, canales, diarios impresos y digitales, redes sociales fueron el único reducto donde nuestros representantes aparecieron expuestos por actos irregulares, corrupción y el apriete. Una historia que se escribió varias veces en este portal, y que son los grandes medios de comunicación que están dando la estocada final a los que abusan y se ríen de la gente. Las urnas será el mejor castigo.

Lo de la diputada Marisol Merquel acusada de quedarse junto a su novio concejal de Morón Gabriel Barquero, de los salarios de personas a las que engañaron para que cobren como personal de la Legislatura Bonaerense es un escándalo sin precedente, que pone entre las cuerdas a la misma que asumió hace poco tiempo un cargo en el gobierno de Alberto Fernández.

La legisladora se mantiene en silencio y hay dudas que la denuncia avance porque el fiscal fue compañero de estudios de Barquero. La pareja habría estafado a albañil, vendedor ambulante y una beneficiaria de la asignación de la Anses , la que se quedó sin esa plata cuando cayó en la red de engaño de la pareja.

Ya no se podía más tapar el sol con la mano , era inevitable que tarde o temprano la verdad saldría a luz: Ciudad Noticias (CN) y LA ZERO peleó contra molinos de viento, contra toda la estructura política e histórica del corvattismo, el que aquí mismo hemos dicho varias veces , son el rezago de la política más rancia que la ciudadanía ya no tolera.

En el largo camino de informar y ventilar las irregularidades y malos actos, el periodista Pablo Daniel Peralta en febrero de 2019 fue atacado de manera ruin, cobarde y de un golpe nunca visto desde el regreso de la democracia con la denominada “causa que no fue”.

En aquel entonces Hugo Corvatta buscaría la reelección y había que sacarlo a Peralta del medio, del éter y del diario digital que condujo hasta ese año. El varias veces senador perdió los comicios.

No fue casual ese movimiento de pinzas que una banda orquestada por el exsecretario de Gobierno y el “abogado del diablo” Diego Sebastián Marezi, pergeñaron una denuncia sin pie y cabeza, la que finalmente en la justicia bahiense cayó en saco roto. Jamás Peralta fue imputado, por lo cual, nunca se lo citó a declarar y obviamente, tampoco estuvo detenido.

La corrupción es un acto que demanda de un autor intelectual, y siempre más de dos personas son las que la llevan adelante. Una maniobra que se necesita de una banda organizada. Así es cómo se arman las causas y los operativos para ensuciar y dañar al oponente, o la voz disidente.

La luz llega en estos tiempos en la comarca saavedrense: desde CN y LA ZERO hemos estado comprometidos a seguir el camino de mostrar y contar la verdad: no somos un medio acomodaticio, menos pautados por el poder de turno, aunque varias veces hayan pretendido también dejar “sobrecitos” como sucede con la mayoría de los medios.

La lucha que hemos dados en estas plataformas informativas, ha tenido sus resultados: el “decano” del periodismo Walter Ditrich, uno de los eslabones de la cadena para atacar a Peralta, habiendo quedado junto a Gabriel “pochoclero” Carbajal como los propaladores de la mentira y de la falsedad, debió dejar el semanario y la radio. Escogió la docencia, el hombre de la “voz wiskera”.

Del lado de de la verdad

Por eso, siempre estaremos del lado de la verdad, y fijamos cimientos para que medios nacionales, los más consumidos se hayan eco de los hechos más agraviantes que hayan ocurrido: Anabella Duca y su cumpleaños hot en merendero infantil, Valeria Visotsky acusada de perseguir y presionar docentes y la frutillita del postre queda para Marisol Merquel, sindicada por quedarse con los sueldos de personas vulnerables. Las víctimas una vez que son ingresados como personal legislativo, “un puntero” del novio de Merquel les retienen las tarjetas de débitos.

Una síntesis de la verdadera cara del Frente de Todos, los que sin dudas, el 14 de noviembre recibirán otro escarmiento en las urnas, pero debe la justicia asumir la responsabilidad de llegar a fondo con la denuncia de corrupción contra la legisladora y actual integrante del gabinete de Alberto Fernández y mano derecha de Hugo Alejandro Corvatta.