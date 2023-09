El fin del amor: sorpresiva separación entre Eva Bargiela y Facundo Moyano

Y así, la mujer de 82 años no famosa que había entrado al reality por casting, tuvo que dejar el certamen de baile. De ese modo, Eva y Uriel se quedaron al obtener el 76,8 por ciento de los votos. Sin embargo, la alegría en el ámbito profesional parece haber durado poco, ya que se vio opacada por un aspecto poco feliz de su vida personal. En las últimas horas, Facundo Moyano sorprendió al anunciar la separación de Bargiela.

Con cierta incomodidad, Moyano blanqueó su separación de Eva Bargiela, quien por estos días es figura del Bailando 2023. Lo hizo en Verdad/Consecuencia, el ciclo de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard. Todo transcurría sin mayores sobresaltos hasta que, promediando el cierre de programa, justamente fue esta última quien, sin saber que el vínculo se había terminado, le consultó por su relación.

Facundo brindó una extensa entrevista y cerca del final se le preguntó por la incorporación de su esposa al certamen de baile que conduce Tinelli por América. “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted le incomoda?”, le preguntó la periodista al exdiputado. Entonces, el hijo de Hugo Moyano se sinceró: «Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar», aseguró.