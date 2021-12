El filoso análisis de Santi Maratea sobre la Argentina: “Después de ver esto”

Santi Maratea compartió un documental sobre el elevado pago de impuestos que debe realizar el campo al Gobierno.

Santi Maratea es uno de los influencers más conocidos y queridos del país. A diario utiliza sus redes sociales para impulsar campañas solidarias de todo tipo y de gran relevancia. Sin embargo, en el día de ayer les dio un uso muy fuera de lo común al compartir una reflexión sobre los impuestos que existen en Argentina.

“Bueno por otro lado les muestro este documental de la BBC que vi en Tik Tok. Yo se los muestro y ustedes dicen que opinan”, explicó Santi Maratea a sus dos millones de seguidores en Instagram. Tras esto compartió algunos fragmentos de la extensa grabación.

Lo que el influencer no sabía era que este documental era falso o por lo menos no pertenece a la BBC. El mismo fue creado por el economista Miguel Boggiano, en una forma de parodia sobre la realidad del país. Incluso el clip debió ser bajado de internet en 2020 ya que al volverse viral la compañía British Broadcasting Corporation se enteró y le comunicó a Boggiano que no era legal utilizar su logo.

“En los anteriores capítulos hablamos de una de las culturas más extrañas del mundo. Sin embargo, ninguna de las 194 naciones soberanas del planeta Tierra ha tenido una serie de políticas públicas tan extravagantes como este país llamado Argentina”, comienza el video creado por Boggiano y compartido por Maratea. A continuación el falso locutor de la BBC asegura, “todo está permitido en estas tierras y el salvajismo está por todos lados. Si no te gusta una ley en particular, le podés tirar piedras al Congreso. Ocupar las calles y hasta usar una bazuca”.

Argentina está dotada con uno de los suelos más fértiles del mundo. Sin embargo, para un ser humano de esta nación es virtualmente imposible ganar dinero a través de la producción agrícola", tras estas palabras y con apoyo visual comienza a describirse la difícil situación que viviría el sector del campo a causa de los impuestos del Gobierno