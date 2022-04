El feroz descargo de Ana Rosenfeld tras las denuncias en su contra: “Mi título de abogada está y estará intacto”

A través de sus redes sociales, Ana Rosenfeld enfrentó las acusaciones en su contra. La letrada se defendió de la versión que indica que su matrícula de abogada se encuentra inhabilitada. Qué dijo.

Tras las denuncias en su contra, Ana Rosenfeld rompió el silencio y realizó un feroz descargo a través de sus redes sociales. La letrada aseguró que las acusaciones se deben a que sus clientes no quieren pagar sus honorarios y aclaró que la Corte Suprema de Justicia no se expidió en su caso.

Este lunes, luego de que corrieran varios rumores sobre su matrícula de abogada inhabilitada, Ana Rosenfeld habló con Intrusos. Luego de un fuerte cruce con el periodista Lucas Bertero por la polémica que causó la noticia, la letrada salió a defenderse con la prueba correspondiente en las redes sociales.

Ana Rosenfeld a través de Instagram

“Esta es la verdad, hoy 4 de abril del 2022. Cuando la corte se expida. Acataré la sanción que injustamente he recibido en el año 2019″, expresó furiosa en su último posteo de Instagram, donde acumula más de 600 mil seguidores. En la imagen puede verse su matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que aparece habilitada.

Luego agregó: “Tanta es la desinformación que aún siguen dudando de mi honestidad. ¡Mi título de abogada está y estará intacto! ¡El día que me muera ira a la tumba conmigo! ¡Hasta ese momento nunca dejaré de defender mis principios!”. La publicación superó los seis mil “me gusta” y los comentarios llegaron como un aluvión.

“Mejor dicho imposible Any, bien ahí”; ”Tranqui, cuidate”; ”Bravo Ana”; ”La felicito”; “Hoy la escuche con Karina Mazzoco y me di cuenta que no tiene buenos modos”; ”Las pruebas hablan”; ”No des explicaciones a nadie Ana, son bravos, no perdonan a nadie”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de sus posteo.

Sobre las denuncias en su contra, Ana Rosenfeld aseguró: “Me denuncian porque no me quieren pagar los honorarios. Yo tengo todas las pruebas, los expedientes hablan. No cobro la consulta en dólares, cobro en pesos”. Asimismo aclaró que en su estudio “nadie se va sin una factura”.