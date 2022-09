El feroz cruce entre Flor Vigna y Nico Occhiato por el programa en que trabajan juntos: “Él tenía poca paciencia”

Los dramas entre Flor Vigna y su ex-pareja parecen no haber quedado en el pasado. Según informaron en “Socios del Espectáculo”, los conductores habrían tenido una fuerte discusión que se trasladó al programa que hacen juntos.

Hace un tiempo que Flor Vigna y Nico Occhiato decidieron ponerle fin a su relación, no obstante, la bailarina siguió adelante y hoy en día disfruta de un fructífero noviazgo con Luciano Castro. Pero los dramas con su ex-pareja parecen continuar. Al menos así lo informó Adrián Pallares en “Socios del Espectáculo” (El Trece) cuando contó que los influencer tuvieron un fuerte cruce durante las grabaciones del programa que hacen juntos.

“Hay una escandalosa pelea. Su relación profesional es espantosa y así lo describen tanto sus compañeros como los participantes del programa, que fueron testigos de momentos muy incómodos”, agregó el conductor del ciclo que se transmite todos los mediodías por El Trece.

En colaboración con los dichos de su colega, Rodrigo Lussich aportó: “Trascendió una frase que habría salido de boca de Flor Vigna y es ‘no sé cómo pude haberme enamorado de vos’. Las grabaciones terminaron ayer, pero circuló que, si no terminaban, Flor no iba a volver a grabar”. Asimismo, destacó ante la observación de Pallares sobre que se llevan muy mal: “En el ciclo, ella hace días expuso que él le revisaba el celular. Eso lo podrían haber editado desde la producción, pero no lo hicieron y se notó que el momento fue tenso”.

“Esta última semana hubo gritos, reproches, furia y llanto. Tiene que ver con varias trabas al aire de Flor y un Occhiato poco tolerante. Vigna dice ‘el agrande que tiene este tipo, la soberbia, no se entiende. Lo desconozco’”, sumó Lussich.

El feroz cruce entre Flor Vigna y Nico Occhiato por el programa en que trabajan juntos

Por otra parte, Adrián Pallares contó que los participantes del programa revelaron que los problemas entre Vigna y Occhiato se trasladaron a las grabaciones, incluso con diferencias entre ambos a la hora de presentar los chivos. “Él tenía poca paciencia con ella”.

En ese momento, Luli Fernández irrumpió y contó lo que sabía: “A mí me cuentan que Occhiato clava el visto y no responde. Desde que Mario Pergolini lo subió, se cree el Susano Giménez de Telefé. Los técnicos se quejan de que no comparte canjes ni nada y los ignora. Todo el mundo me habla muy bien de Flor y muy mal de Nico”, sentenció.