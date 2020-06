El fenómeno A24: los secretos del canal de noticias que logró hacer picos históricos de rating

¿Cuál es la razón del fenómeno? “Primero las caras, que son caras fuertes: Feinmann, Baby Etchecopar, Mauro Viale, Maxi Montenegro, Antonio Laje, nosotros… -consideran Jonathan-. Segundo, el contenido: es muy potente, con información, adelantos, editoriales y opinión fundamentada. Esto es no hacer panelismo sino dar opiniones con datos, argumentadas. Creo que pasa por ahí, y me parece que es un fenómeno muy particular porque se está dando en un contexto de crisis económica, social y sanitaria, y de falta de veracidad en muchas noticias, de muchas fakes news… La gente viene a buscar periodistas. Es un momento de periodismo puro. Tal vez la gente se siente más tranquila o más segura escuchando la información rigurosa de periodistas y no tanto de animadores, presentadores u opinólogos. En los momentos de crisis la gente tiende a confiar más en el periodismo profesional”.