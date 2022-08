El extraño pedido de disculpas de Sabrina Carballo a Jesica Cirio: “Mis formas no fueron las correctas al hablar de una persona que no nombré”

Sabrina Carballo fue una de las personalidades convocadas para integrar el staff de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, y si bien ocupa un lugar en los medios desde su infancia, su participación en el reciente reality de eltrece la puso en un lugar de exposición inusitada. Los motivos fueron varios: su enfrentamiento con el favorito del público, Lucas “Locho” Loccisano, y su relación con su expareja, Maximiliano “Chanchi” Estévez, fueron quizá los tópicos más comentados. Sin embargo, su presencia en el ciclo hizo que saliera a la luz un antiguo video por el que Jésica Cirio amenazó con iniciarle acciones legales.

En esas imágenes, que pertenecen a un vivo de Instagram que la actriz de Amigovios había realizado un tiempo atrás junto a un grupo de amigos, Carballo se burla, sin nombrarla, del aspecto físico de la conductora.

A su vez, habla de los cambios en la imagen de la modelo y afirma que la conoce desde hace mucho tiempo, cuando Cirio comenzó su carrera mediática.

Si bien en un momento Carballo afirma que no dijo “ningún nombre”, el amigo con quien está haciendo el vivo da nuevas pistas. “¿Vos decís que paga para estar en el programa de Gerardo Rozín?”, se escucha que pregunta el joven, haciendo referencia La peña de morfi (Telefe), el ciclo en el que Cirio es conductora. Con un gesto burlón y desentendiéndose un poco, Carballo continúa sin dar nombres: “No tengo idea”.

Este sábado, Carballo esbozó un extraño pedido de disculpas a la modelo. El descargo ocurrió durante una entrevista realizada por Catalina Dlugi en su programa radial Agarrate Catalina, cuando la periodista le preguntó si finalmente Cirio le había iniciado acciones legales. “ No, no, no… Igual, prefiero no hablar, porque le falté el respeto en su momento… No hubo nada de todo eso. Nada de todo eso pasó ”, respondió, primero, nerviosa.

Y luego amplió: “Pero prefiero no hablar de eso porque mis formas no fueron las correctas al hablar de una persona que no nombré… Yo ni siquiera estaba hablando de esa persona. Pero todo se dio a que estaba hablando de una persona y quedó como que yo falté el respeto (SIC). Y siento que lo falté, también. Y siento que seguir hablando de esto es seguir faltándoselo y no es la idea”.

“ Me hubiese encantado hablar con ella y poder aclarar las cosas, pero, más allá de que no estaba hablando de esa persona, en su momento quise hacer todo como bien de barrio y llamarla, pero todos me decían: ‘¡No! ¡No llames!’. Mi entorno me decía no que no hiciera, porque podían grabar la conversación ”, reveló, cuando Dlugi quiso saber si había hablado con Cirio.

“Dije cosas que no debería haber dicho y eso está claro… Me da vergüenza ajena (SIC), más allá de que yo no estaba hablando de esa persona, mis formas fueron… Pero ya está, fue en plena pandemia, estaba con amigas, nos habíamos tomado, creo, dos botellas de vino y estábamos medio copeteadas. Estábamos relajados porque éramos diez o veinte amigos. No tomé consciencia de que no debo hablar así, que soy una persona pública. Terminó ese vivo, lo borré y ya está; nunca me imaginé que alguien lo iba a grabar, que lo iba a poner en sus redes, que lo iban a mostrar en un programa de televisión dos años después ”, se justificó.