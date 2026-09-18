El exintendente Sergio Bordoni destacó el trabajo conjunto tras la captura del último prófugo

(Por Ciudad Noticias): Luego de confirmarse la detención del último prófugo buscado en Tornquist, el exintendente del distrito Sergio Bordoni destacó públicamente el operativo y el trabajo coordinado desarrollado durante la jornada.
Bordoni felicitó a la Policía Comunal y Rural, y también reconoció la labor de los inspectores y del jefe de Seguridad, resaltando el trabajo conjunto entre las distintas áreas.
“Felicitaciones a toda nuestra policía comunal y rural en un trabajo en conjunto junto a nuestros inspectores y jefe de seguridad. Una vez más estamos a la altura de las circunstancias en nuestro distrito”.
El mensaje fue difundido luego de conocerse la captura del último de los prófugos que permanecía siendo buscado.
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