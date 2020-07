El ex concejal Luciano Litre, se expresó sobre los casos de COVID-19 y dijo que “no se trara de perseguir o de una cacería de brujas, se trata de responsabilidades individuales y…”

El ex concejal del (GEN), Luciano Litre, expresó su malestar por cómo se han expresado en redes y ademas, se refirió a las autoridades de Provincia y Nación.

No se trata de perseguir, ni de una cacería de brujas. Tampoco de buscar culpables, sabiendo que estamos en el medio de una pandemia generada por un vrus hiper contagioso.

Pero si se trata de responsabilidades: individuales, colectivas e institucionales. Por eso, frente al ruido de los juicios y conjeturas populares, existen marcos que permiten a cada quien expresarse, definir los hechos, defenderse, y decir, digamos “su verdad”.

Lo que no deja de llamarme la atención es que el Estado mueva a sus dependientes (policías, funcionarios, etc.), de una zona en la que NO existe riesgo, a una en la que SI existe un alto riesgo, para después volverlos a mandar a su lugar de residencia habitual. ¿En qué cabeza cabe? ¿Es chiste? Lamentablemente no, es una política pública.

Y acá el absurdo: el Estado, como garante y efector de la salud pública, la perjudica por otro lado. Es decir, ataca sus propios fines.

Entonces Señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, haga lo que tiene que hacer: políticas públicas de seguridad, no shows en la autopista para disputar alguna internita en su partido.