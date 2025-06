«Él llegó a hablar de un calzón macerado… Marina… ¡Salí de ahí! Porque el tipo que dice que tiene los calzones macerados después de jugar al fútbol, ¿por qué tenemos que saber eso?«.

Yo entiendo que en el streaming vale todo, pero ¡esto es mal gusto! ¡Un asco! Imagínense ahora la gente que le hace canje de ropa a él

Por otro lado, cuando debatieron por qué el novio de Marina Calabró contaría algo así, Pampa Mónaco expresó: «Yo pienso que ellos creen que no les está viendo nadie, y hoy en día tienen más repercusión que muchos programas».

Canosa confesó: «Yo soy súper pulcra, y no sé, acostarse con alguien que no se lava, además no sé… ¡Contó cómo si nada que da vuelta los calzones como una milanesa!».

El descargo de Nicolás Magaldi tras la repercusión de sus dichos contra Marina Calabró

«Hablé. Después de mucho tiempo, dije lo que sentía. Y sí, fue incómodo para algunos. Pero si hablar con respeto sobre una agresión pública genera más ruido que la agresión en sí, tenemos un problema», dijo el conductor.

Y agregó: «No inventé nada. No insulté. No exageré. Solo respondí después de años de destrato mediático disfrazado de ‘opinión’. Esta vez no me callé. Y no me arrepiento. Mi silencio también tuvo que ver con un proceso personal. Me alejé de los medios por decisiones profundas: salud, familia, duelo. Elegí priorizar lo que no se ve: lo interno, lo que realmente importa».