“Él es mi novio”, la respuesta de Barby Silenzi ante los rumores de infidelidad

Barby Silenzi no se quedó callada después de la difusión de fotos donde vemos a El Polaco abrazado con una influencer que trabaja como relaciones públicas de un boliche.

Barby Silenzi hizo su descargo en las redes sociales después de haber aclarado, en una entrevista, que las chicas “son fans del Polaco. No veo nada raro. Nosotros estamos súper bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle al respecto. Se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa”, eso fue lo que dijo la bailarina.

Ayelén, es la chica que trabaja como RRPP del boliche, le mandó un mensaje a Tomás Dente en Nosotros a la mañana:”trabajo de influencer en un boliche y el Polaco vino a tocar. Tenía una mesa afuera y nos invitó. Me puse a hablar con él y le pedí una foto para el boliche. Cuando él se iba, me agarró de la cintura y me dijo que estaba muy fachera, me dijo de irnos juntos. Le dije que no, que me quedaba en el boliche. Yo no tengo intenciones de hacerle mal a nadie, menos a una mujer embarazada. Yo no soy fan de él. Si no pasó algo, es porque yo no quise porque estoy conociendo a alguien”, decía el mensaje de la chica en cuestión.

Barby Silenzi salió a responder con una foto de El Polaco vistiendo apenas un short y una gorra roja, mientras toma mate y sostiene su celular.

“Él es mi novio, el más potro del mundo. Te amo, mi amor”, fue lo que puso Barby Silenzi junto a la foto.