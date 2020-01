“Él es infumable”: la chicana en vivo de Mica Viciconte a Pedro Alfonso

Mica Viciconte protagonizó un divertido cruce con Peter Alfonso mientras hacían un movil en vivo para Incorrectas, el programa de Moria Casán.

Mica Viciconte se encuentra en Villa Carlos Paz junto a su pareja. Reparte su tiempo haciendo temporada con la obra Atrapados en el museo y presentando móviles en directo para Incorrectas. En esta oportunidad se encontró con su compañero de elenco, Pedro Alfonso.

En el marco de una entrevista donde Pedro Alfonso y Paula Chaves hablaron sobro la hija que están esperando y dieron a conocer el nombre que tienen en mente para cuando nazca, también hubo tiempo para hablar del espectáculo.

“Los que están en Carlos Paz saben lo que pasa y el crecimiento que hubo tanto en la comedia como en lo personal. Y el premio es hacer todas las noches dos funciones, el cariño de la gente que viene de todo el país y de otros también. Y este año ayudado mucho por Mica que es un valor fundamental”, dijo Pedro al principio de la entrevista.

Moria Casán, desde el estudio, quiso saber más acerca de como es Mica Viciconte como compañera de elenco de la obra teatral. “Mica es una buena compañera. Es como esos perros que son buenos pero no hay que tocarlos mucho… hay que dejarlos ahí. Así que durante el día la tengo a Paula acá, y durante la noche la tengo a Mica. ¡Tengo el día completo”, respondió Alfonso.

Mica Viciconte no es de quedarse callada y luego de hacer un gesto de reprobación, disparó con humor: “Él es infumable y yo no digo nada. Paula me va a entender. Explica y no se le entiende, habla y no se le entiende, ¿y la culpa la tenemos nosotros?”. “Pero estoy feliz con ellas dos”, cerró el actor con humor.

Video: Incorrectas (América)