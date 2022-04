El enojo de Wanda Nara contra los que dicen que no es la representante de Mauro Icardi

Hace pocas semanas, Wanda Nara volvió a la Argentina y nuevamente estuvo en el centro de atención. La empresaria llegó al país sin Mauro Icardi y muchos comenzaron a especular con un supuesto distanciamiento. Incluso, varios diarios europeos se hicieron eco de los rumores de una supuesta mala relación entre el matrimonio y replicaron las versiones que afirmaban que ya no sería la representante del futbolista. Todo comenzó cuando Karina Iavícoli contó en Socios del Espectáculo que la mediática ya no era la que «se sentaba y negociaba» con los clubes sobre el futuro de su marido. Esta información llegó hasta la prensa extranjera y, por este motivo, la rubia salió furiosa a dar su versión. «En un medio de Italia levantaron algo que se dijo en Argentina. Ellos creen que por ser argentinos los periodistas de allá tienen toda la info correcta, pero no es así», explicó Wanda en sus Instagram stories. «Dijeron que ya no soy la representante de Mauro y hasta el día de hoy, hace 6 o 7 años que soy la única persona que trabaja para sus contratos. Esto es una manera de decir porque somos una familia y todo queda en casa», continuó diciendo. Sobre esto, la hermana de Zaira aclaró que «muchas veces participan otros representantes pero quizás están representando a la otra parte». Asimismo, remarcó que «en nuestro caso, soy la única que se ocupa de cuidar los intereses económicos». Por último, la empresaria dejó en en claro que está cansada de tener que desmentir fake news y que sus perocupaciones están puestas en otros temas. «Nunca se olviden que soy la madre de cinco personitas y mi mayor preocupación es ocuparme de sus cosas. Además que yo tengo un trabajo y cumplo esta función con mi marido. Algunas cosas que leo me hacen reír…No me meto con nadie y si me meto es para defender algunas cosas que me parecen injustas, hay cosas que son intolerables», sentenció.