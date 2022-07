El enojo de Flor Peña por ser censurada: “¿A quién le molesta tanto?”

Florencia Peña nuevamente fue censurada por Instagram y dejó un fuerte descargo en su programa LPA, la conductora advirtió públicamente su enojo, ya que es la segunda vez en menos de tres meses que la cancelan en dicha red social: “No lo comprendo”.

“Segunda vez en dos meses y medio. ¡Que raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores en Instagram a la que le bajan la cuenta! No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs; ¿por qué conmigo? ¿A quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo? ¿Podrán?”, escribió a través de su cuenta de Twitter, donde compartió las dos imágenes por la que la censuraron en dicha aplicación.

Luego en LPA, la conductora sostuvo: “Me volvieron a suspender en Instagram, ya no me causa gracias, pero lo que más me llama la atención, es que más allá de que le molestas mis fotos y no les molestan otras, porque yo sigo otras cuentas con cada fotos pero jamás se me ocurrirían denunciar.”

“Estoy tratando de entender cuál es la deconstrucción de la que tanto hablamos, porque la verdad que no la comprendo (…) Instagram se llenó de cuentas fakes y si algo no les gusta, te levantan la cuenta”, afirmó Flor Peña y analizó sus fotos. “Realmente me asombra lo que estamos viviendo”