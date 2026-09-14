El empresario José Ignacio de Mendiguren se lanza por la intendencia de Puan con un nuevo espacio vecinal

(Por Ciudad Noticias): El empresario será el candidato a intendente de “Unidos por Puan”, una nueva agrupación que comienza a organizarse de cara a las elecciones de 2027. El espacio busca instalarse como una alternativa local con eje en el desarrollo, el crecimiento económico y la generación de oportunidades en el distrito.

El escenario político de Puan comienza a moverse con la mirada puesta en 2027. José Ignacio de Mendiguren será candidato a intendente por “Unidos por Puan”, una nueva fuerza vecinal que empieza a dar sus primeros pasos con la intención de disputar la conducción del municipio.

La aparición del espacio suma un nuevo actor al mapa político del distrito y anticipa una carrera electoral que comenzará a tomar temperatura durante los próximos meses.

De Mendiguren llegará a la competencia electoral desde el sector empresario y encabezará una propuesta que, según sus impulsores, pretende reunir a vecinos provenientes de distintos sectores y localidades del partido.

Un nuevo espacio en el mapa político de Puan

“Unidos por Puan” comenzó su presentación pública con la difusión de su Carta Orgánica Fundacional, en la que establece los principios sobre los que pretende construir su propuesta política.

El eje central del documento pasa por recuperar el crecimiento del distrito, generar oportunidades y ampliar la participación de los vecinos en la discusión sobre el futuro de Puan.

“Somos un grupo de vecinos comprometidos y decididos a transformar la realidad de nuestro Distrito de Puan”, expresaron desde la agrupación.

Y agregaron: “Sabemos que recuperar el crecimiento, generar nuevas oportunidades y construir un mejor futuro no es tarea de unos pocos: es un desafío que nos involucra a todos”.

La declaración fundacional concluye con una de las consignas que buscará identificar al nuevo espacio durante esta etapa: “Estamos convencidos de que juntos podemos cambiar el rumbo y hacer crecer a Puan”.

Desarrollo, crecimiento y oportunidades

La decisión de impulsar la candidatura de De Mendiguren apunta a colocar el desarrollo económico entre los principales temas de la futura campaña.

Aunque todavía falta más de un año para las elecciones de 2027, el lanzamiento permite empezar a delinear cuáles serán algunos de los ejes con los que “Unidos por Puan” buscará instalarse en la discusión política local: crecimiento, generación de oportunidades, participación ciudadana y una mirada de largo plazo sobre el distrito.

La agrupación se define como un espacio vecinal y pretende ampliar su construcción incorporando representantes y vecinos de distintos sectores del partido.

Ese perfil será uno de los puntos centrales de la estrategia política: presentarse como una alternativa nacida desde el propio distrito y con una agenda enfocada fundamentalmente en las problemáticas y posibilidades de desarrollo de Puan.

La carrera hacia 2027 empieza a tomar forma

El lanzamiento de “Unidos por Puan” y la candidatura de José Ignacio de Mendiguren representan uno de los primeros movimientos concretos de cara a la próxima elección municipal.

Todavía resta conocer cómo terminará de conformarse el espacio, quiénes acompañarán la candidatura y qué propuestas específicas integrarán su plataforma electoral.

Sin embargo, la agrupación ya dejó planteada su intención de participar activamente de la disputa por el gobierno municipal.

Con José Ignacio de Mendiguren como candidato a intendente, “Unidos por Puan” comienza así su recorrido hacia 2027 y suma una nueva propuesta al escenario político del distrito.