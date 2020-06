El emotivo video en el que los papás de Sofía Zámolo se enteraron que estaba embarazada

Sin dudas, Sofía Zámolo está atravesando un momento muy hermoso al esperar a su primer hijo junto a su marido, José Félix Uriburu, y hace unas horas, compartió un video en donde muestra cómo le contó a su familia la feliz noticia.

En varias entrevistas, Sofía Zámolo había expresado sus problemas ante la maternidad: “Era casi una exigencia de la sociedad. Todos me preguntaban porque yo no tenía hijos y no sabía que responder. Era un momento muy doloroso para mi decir que no quedaba embarazada”, dijo en un reportaje.

Sin embargo, el 26 de febrero Sofía Zámolo le pudo contar a su familia que estaba embarazada y decidió utilizar su Instagram para mostrarle a todo el mundo cómo reaccionó su familia con un video muy emotivo: “Así le anunciábamos a mi familia que vamos a ser papás”, escribió en el texto que acompaña el video junto a su pareja.

Tras compartir el emotivo video en donde su papá la abraza y su mamá llora de la emoción al enterarse que va a ser abuela, Sofía Zámolo muestra la felicidad que está viviendo mientras ve crecer su pancita de 4 meses.

Luego de subir el video, muchos famosos amigos de Sofía Zámolo comentaron en sus redes: “Ayyyyy me puse a llorar!!!!!!”, escribió Silvina Escudero. Mery del Cerro, en tanto, lanzó: “Ay llorooo”. Por su parte, la periodista Paula Varela dijo: “Lloro cómo me hacés esto!! Morí de amor con tu mamá”. Mientras que Natalie Weber dijo: “Mi vida!!!!!!”.

“Cuando lo supe igual tuve muchas dudas. Y, por las dudas, antes de contarlo, me hice tres test. No podía creer porque siempre pensaba que estaba y me daba negativo. Mi hermana estaba acá con nosotros y su marido en el aeropuerto. Ella le dice a él que la vuelta por favor compre tres test de embarazo y no soy yo la que está embarazada. Así que ese día, a las 3 de la mañana, me hice dos test más y después otro”, contó Sofía Zámolo.

