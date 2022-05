El emotivo posteo de Luisana Lopilato a 20 años del estreno de Rebelde Way

Rebelde Way fue una de las series más exitosas que tuvo la televisión Argentina y, pese a que se cumplieron 20 años desde que se estrenó el primer capítulo, los fanáticos siguen recordando a sus personajes más icónicos. Una de las protagonistas de la tira fue Luisana Lopilato, quien hoy, en medio de la emoción, recordó su paso por la ficción de Cris Morena. Fue tal el éxito de la tira juvenil que de allí nació la banda «Erreway», integrada por la misma Luisana y el resto de los actores principales: Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas. Incluso, no sólo sacaron un álbum, sino que también llegaron a hacer giras y a grabar su propia película. Esta tarde, a través de su cuenta de Instagram, la esposa de Michael Bublé compartió imágenes inéditas de aquella época con sus compañeros y expresó su felicidad por haber formado parte del proyecto. «¿Pueden creerlo? 20 años de Rebelde Way. No puedo parar de recordar anécdotas y momentos increíbles. Estoy muy agradecida a la vida de haber sido parte de ese proyecto, y de haberme cruzado con tan lindo grupo humano», escribió, visiblemente emocionada. De inmediato, los fanáticos llenaron la publicación de me gustas y comentarios, pero hubo uno que se destacó entre tantos y fue el de Felipe Colombo, que expresó: «Buenísimas fotos!!! 20 años no e’ nada!!».