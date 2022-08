El emotivo posteo de Karina La Princesita a su hija: «Sos el milagro de mi vida»

El sábado Karina La Princesita y El Polaco celebraron los 15 años de su hija Sol, una fiesta increíble que emocionó a todos. Esta mañana, la cantante compartió una de las postales de la noche y le dedicó un emotivo posteo a su gran compañera.

La fiesta de los 15 de Sol, se convirtió en tendencia en las redes sociales y la noche estuvo llena de música, baile y pura emoción. Karina La Princesita compartió esta mañana una tierna postal junto a su hija y le dedicó una emotivas palabras. Ambas tomadas de la mano posaron con sus looks frente a la mesa principal.

«Ahora sí, después de meses de estar preparándolo todo, de estar en cada detalle para que salga todo como lo soñaste se puede decir que estoy muy feliz. Primero por haberte visto disfrutar tanto de esa noche que vamos a recordar siempre, rodeados de la gente que tiene un lugar enorme en nuestros corazones», escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Luego destacó el orgullo que siente por Sol: «Por la mujercita en la que te convertiste. Con un corazón inmenso, respetuosa, buena hija, amiga y me quedo corta. Espero poder ser tan buena mamá como vos tan buena hija. Estoy orgullosa, y encandilada por vos. Te adoro con mi alma. Sos mi orgullo, el milagro de mi vida y mi SOL. Felices 15 para mi beba y mi compañera por siempre. Te amo Solcito».



Días atrás, la cantante estuvo de invitada en el programa de El Polaco y en diálogo con él narró: «Es muy personal lo que me pasa con Sol, a mí me salvó la vida, por ejemplo y no es nada contra vos. Yo soy una persona que siento que desde mi vida fue recontra dura y no tenía motivos. La música a mí me salvó pero conociendo la música ya, seguí totalmente depresiva y triste. Y a mí Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas».