El emotivo mensaje de Nathy Peluso a su público argentino tras ser criticada

Anoche Nathy Peluso se presentó en el Movistar Arena para brindar uno de sus dos funciones de "Calambre Tour 2022″ y en pleno show, se emocionó al hablarle a su público argentino luego de las críticas que recibió en agosto cuando se refirió a su nacionalidad. En una entrevista la artista que nació en Argentina dijo que se sentía española y en las redes la destrozaron. La artista de 27 años nació en Luján pero desde los nueve que reside en España, meses atrás brindó una entrevista exclusiva y se le consultó sobre sus raíces, entre otras cosas confesó: "Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias (….) Todo es español". De inmediato, las críticas comenzaron a llover y ella salió a aclarar la situación. Esta semana llegó a Buenos Aires y anoche se presentó en el Movistar Arena, donde fue recibida por miles de fanáticos de todas las edades y algunos de ellos compartieron en sus redes el mensaje de Peluso. La intérprete de "Buenos Aires" tomó el micrófono, recordó sus inicios y la primera vez que cantó en nuestro país y se refirió a las críticas recibidas: "Nunca me voy a olvidar este primer amor, nunca voy a olvidar lo que crecí de sus manos, nunca voy a dejar de rendirles cultos, de admirarlos y acompañarlos todo lo que pueda. Siempre están en mi corazón presentes a donde vaya. Diga lo que diga la gente, ustedes saben que hay cosas que no se pueden disimular y este amor es verdadero." "Gracias a cada persona que ha comprado una entrada confiando en mí, espero que se lleven algo inolvidable para ustedes. Espero que nos veamos miles de veces más, que yo me vaya haciendo grande con ustedes y que siempre tengamos esta reunión de amor. Gracias por una vez más confiar, por darme tanto apoyo Argentina. Son mi corazón, los quiero tantísimo. Gracias", expresó la artista en medio de las lágrimas y se llevó la ovación del público que asistió al Movistar Arena anoche. En el show también estuvieron alentándola desde el vip, Lali Espósito y Tini Stoessel, amas se mostraron muy compinches y las imágenes se viralizaron en las redes: