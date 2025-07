El ejecutivo municipal analizará la situación salarial y los efectos del paro con el STM

(Por Ciudad Noticias): El Intendente Municipal confirmó que el próximo encuentro con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) se llevará a cabo mañana, con el objetivo de evaluar el impacto del paro reciente y discutir posibles medidas relacionadas con la situación salarial. Además, se adelantó que el 15 de julio se abrirá la paritaria, momento en el cual se analizará de manera detallada la salud económica y financiera del municipio, para luego definir posibles ajustes salariales, siempre con la prioridad de garantizar la estabilidad y el funcionamiento eficiente del distrito.

Diálogo y Evaluación del Paro

El intendente hizo pública su disposición al diálogo y confirmó que se reunirá mañana a las 8:00 horas con los representantes del STM para discutir las consecuencias del paro realizado, específicamente sobre la posibilidad de descontar o no los días no trabajados. Sin embargo, dejó claro que los descuentos aplicados a los haberes del mes de junio no serán revertidos.

Con respecto a la medida de fuerza en curso en julio, el Ejecutivo destacó la importancia de que los trabajadores municipales comprendan la necesidad de mantener la calidad del servicio en todas las localidades del distrito. En este sentido, se informó que, si los empleados continúan cumpliendo con sus tareas, no se aplicarán nuevos descuentos salariales. No obstante, el compromiso de seguir trabajando será fundamental para evitar futuros perjuicios.

Apertura de Paritarias y Evaluación Económica

En cuanto a las paritarias, el intendente detalló que la misma se abrirá el próximo 15 de julio, en un contexto en el que se evaluarán las condiciones económicas y financieras del municipio. Es importante señalar que, aunque no se prometió un aumento salarial, se revisarán los ingresos provenientes de la Coparticipación, la recaudación genuina y los resultados de las medidas implementadas previamente. En función de esta información, se determinará si existe o no la posibilidad de otorgar un aumento, siempre asegurando que las finanzas municipales no se vean comprometidas y que se puedan cumplir las obligaciones contraídas con proveedores y otras entidades del distrito y la región.

El intendente subrayó que la estabilidad financiera del municipio y la capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos serán la prioridad a la hora de tomar cualquier decisión relacionada con los aumentos salariales.