El duro testimonio de Analía Franchín tras escuchar que Karina La Princesita tiene ataques de pánico: “Sentís que se te va la vida”

Analía Franchín contó que sintió la primera vez que tuvo un ataque de pánico:“Yo estaba en un avión, dé repente empecé a sentir que no tenía aire, que no podía respirar y que me moría, que además no podía controlar ni mis movimientos ni mis palabras ni nada. Podía insultar, golpear, gritar, necesitaba que el avión bajara, que aterrizara, y necesitaba todo eso todo junto”, recordó.