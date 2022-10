El dulce álbum de fotos de Luca Cubero que compartió Mica Viciconte: “Te amo”

Este domingo 16 de octubre se festeja el Día de la Madre. En este sentido, Mica Viciconte se alista para celebrarlo con mucha emoción. Este será su primer Día de la Madre, dado que el pasado 6 de mayo, la deportista se convirtió en mamá de Luca junto a Fabián Cubero. A pesar de que el año pasado ya aprovechó, porque estaba embarazada, este es el verdadero día.

En este contexto, Mica derritió a sus seguidores con una seguidilla de fotos del nene. Luca ya tiene 5 meses. En esta edad, ya comienza a seguir a sus padres con la mirada, hay cada vez más sonrisas, gestos y balbuceos. En este sentido, la influencer así como el papá del niño, Fabián Cubero, están muy contentos con sus avances.

En esta oportunidad, Viciconte compartió una foto del bebé junto a ella y el papá. Además, mostró a las niñeras de lujo que tiene Luca mientras ella está en Ariel en su salsa, el programa que conduce Ariel Rodríguez Palacios por la pantalla de Telefe. Estas son las hijas de Fabián Cubero, quienes son las hermanas del bebé.

Frente a la proximidad del Día de la Madre, Ariel Rodríguez Palacios le preguntó si se acercaba algo especial, o qué iba a hacer el domingo para festejar su día. “Fabi me va a llevar a comer a un lugar que a mí me encanta pero no voy a decir el nombre”, aseguró, sin nombrar el lugar donde irán a comer. En este sentido, agregó, dejando en claro que la comida no sería abonada de canje, como muchos famosos a veces hacen, sino que ella y el exfutbolista lo pagarían: “Es en Nordelta, comida peruana, tipo fusión y me gusta mucho. Es saladito, hay que sacar la billetera ahí pero se come muy bien”.