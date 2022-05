El drama de Delfina Gerez Bosco: contó que le quitaron un tumor de 750 gramos

Delfina Gerez Bosco, quien saltó a la fama por ser la “bañera” de Marley, visitó en 2021 el programa que conducía Mariana Fabbiani, “Lo de Mariana”, por El Trece, y contó el drama que vivió en medio de la pandemia por el coronavirus cuando le detectaron un fibroma.

Todo empezó cuando el 10 de agosto de 2020, estaba acostada en la cama y observó un bulto a la altura de su vejiga. “Le saqué una foto, se la mandé a mi ginecólogo y él me mandó a hacer una ecografía transvaginal”, comenzó contando.

Acto seguido, Delfina Gerez Bosco, la ex “bañera” de Marley, expuso: “Pensé que tenía cáncer de ovarios. Lo primero que me preguntaron después de ver los estudios era si tenía un hijo y si quería otro”, en medio de la emoción.

Su médico le dijo que “lo más fácil en esta situación por cómo va creciendo de rápido es sacarte el útero” y se volvió a su casa llorando. Pero afortunadamente, le pudieron sacar el tumor con una intervención quirúrgica similar a una cesárea.

Luego, agregó: “Cuando me lo sacaron pesaba 750 gramos, como la cabeza de un bebé. Me molestaba, iba al baño varias veces porque me apretaba la vejiga… Es un tumor benigno de músculo uterino que se llama leiomioma o fibroma que si no crece rápidamente no se hace nada y cuando es muy grande requiere cirugía como es tu casa”.

Delfina Gerez Bosco, la ex “bañera” de Marley, con sus compañeros años atrás

Por último, Delfina Gerez Bosco, la ex “bañera” de Marley, comentó sobre la posibilidad de quedar embarazada: “Sí, me practicaron una cesárea… Todos esos meses fueron horribles. Me decían que no sabía si iba a volver a tener otro hijo. Ahora no sé si puedo, tendría que intentar el año que viene…”, dejando entrever un hilo de esperanza para tener otro bebé con su pareja.