El doloroso mensaje de despedida de Mirtha Legrand a Carlitos Balá: “Siempre en mi”

En las redes sociales varias figuras del espectáculo decidieron despedirse del artista y recordar anécdotas de su infancia. Mirtha Legrand lo recordó con mucho cariño y destacó que era una de las figuras que cada año estaba invitado a su mesaza.

Carlitos Balá ha sabido ganar el corazón de los argentinos, es por esta razón que su fallecimiento entristeció a todos. Su nombre artístico se ubicó en las tendencias de Twitter rápidamente y en Instagram varios colgaron fotos con él y dedicaron unas sentidas palabras.

La diva, escribió junto a un divertido clip, donde el artista la visitó en su mesaza y las risas fueron las principales protagonistas: “Carlitos, un ser adorable. Nunca te olvidaremos y estarás siempre en nuestros corazones. Gracias por hacernos bien a grandes y chicos. Adiós Carlitos, ¡para vos todo el honor y toda la gloria! Ea-ea-ea-pe-pé!”, escribió.

En el video se los puede ver muy cómplices a los dos: “¿A usted que lo hace reír Balá, qué le divierte y le hace gracia?”, le preguntó Mirtha y Carlitos le respondió: “A mí me divierte por ejemplo un mozo que quiere hacerse el mozo del hotel Alvear y te dice: ‘¿Comió bien Balá?’; y yo le respondo: ‘Como los dioses. Buena el aceite, bien doradita la cebolla’”, comenzó y siguió: “Me pregunta: ‘¿Algún postrecito Balá?’”, mientras se metía el dedo en la nariz. “No, no, gracias, cerrame la ocho”, cerró. La chiqui también replicó el video en sus historias y agregó: “Siempre en mi corazón”.

Además, esta mañana, la diva diálogo con el periodista Juan Etchegoyen y profundizó: “Estoy muy apenada, triste, pero lo recordaré siempre con una sonrisa”, y agregó: “Era desopilante cuando se subía a los colectivos y hacía que vendía productos con el lenguaje característico, y vendía peines y otros artículos, absolutamente genial”, recordó emocionada.