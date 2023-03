El discurso completo del intendente Gustavo Notararigo en la Apertura de Sesiones 2023

(Por Ciudad Noticias): El intendente del partido de Saavedra dio inicio al año legislativo y planteó los logros llevado a cabo a lo largo de su gestión donde muchos de ellos, se vieron reflejados a lo largo de 2022.

Este miércoles 1° de marzo, el intendente Gustavo Notararigo brindó su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante. De esta forma, el mandatario dio inicio al año legislativo.

Con su discurso, el jefe comunal planteó los lineamientos que el Poder Ejecutivo considera elementales para tratar durante las sesiones ordinarias.

Entre los temas más candentes que mencionó Fernández, estuvieron la culminación de las viviendas en la localidad de Espartillar, la firma del convenio durante 2022 para la construcción de 32 viviendas en la ciudad de Pigüé, ampliación de la red de gas en el barrio Herminia Brumana, además, destacó el gran trabajo que se viene realizando en lo que es el área que mejor funciona como la de medio ambiente donde ya se colocaron 3.837 especies y para este 2023 se estima que se llegará a los 5.037 árboles.

EN SAAVEDRA:

Notararigo destacó la obra del Paseo Gastronómico, producto del presupuesto participativo 2022, la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Educativo Complementario, las nuevas luminarias en el sector del sector Industrial donde además se concretó la venta de cinco terrenos, nuevas luminarias, pintura, reparación de bancos, mesas, parrillas, y nueva forestación en parque «Los Álamos».

Otros de los puntos en los que hizo hincapié el mandatario, es sobre las columnas nuevas de alumbrados que se colocaron en distintas arterias de la localidad donde hacia años que las mismas no contaban con un servicio tan importante. El total, fueron de 30.

Se sumó la fuerte inversión en los establecimientos educativos, nueva aparatología en el nosocomio Dr. Miguel Svarch entre otros lineamientos destacados.

A continuación, el discurso completo:

celeridad para tratar los expedientes que el ejecutivo fue presentando.

Estamos transitando el último año de estos 4 de gestión, en el cual queremos

rescatar el compromiso de los habitantes del distrito en todos los proyectos de

política pública que hemos llevado adelante.

Desde el inicio de nuestra gestión nos hemos planteado trabajar en la

transparencia institucional como pilar fundamental y lo ratificamos día a día.

La apertura de datos a la comunidad es un compromiso y una responsabilidad

que todos los organismos estatales deben asumir, y para eso es necesario contar

con una ferviente voluntad política que refleje la transparencia de los

gobiernos.

Hemos fortalecido herramientas para que los ciudadanos puedan acceder a la

información pública. Como así también quedó demostrado la transparencia

siempre vigente de este distrito ante los organismos de función pública, lo cual

nos ha llevado a encabezar el ranking de transparencia de la Pcia. de Bs.

As.

Todo este trabajo impulsado por la Secretaría de Gobierno y Hacienda es

parte de un proyecto que promueve la participación ciudadana, la

transparencia, la rendición de cuentas como medios para innovar en la

gestión pública y construir un Estado abierto, presente y federal

desarrollando políticas efectivas, generando bienestar e inclusión y

ampliación de derechos.

Antes de continuar con las diferentes áreas municipales queremos

comunicarles un proyectado que tiene esta gestión para el año en curso y

también procesos licitatorios que están en marcha en estos días y que se verán

reflejados en obras en el distrito durante este 2023

Fondos Proyectados para obras de infraestructura urbana, educativas y

seguridad:

Ampliación Red de gas Barrio Herminia Brumana 34 millones

Pavimentación Barrio Herminia Brumana 27 millones

Obra 32 viviendas 245 millones

Repavimentación Casella y Ayrinhac 11.45 millones

Baños y vestuarios parque Municipal de Pigüé 23.36 millones

FIM 2023 distrito 187 millones

2 Fondo de seguridad distrito 45 millones

Presupuesto participativo y presupuesto participativo joven 18 millones

Centro de formación laboral N° 401 19 millones

Escuela Sec N° 5 27.7 millones

Escuela Agraria de Goyena 19.3 millones

Escuela Sec N° 2 21.8 millones

Otras obras 22 millones

Haciendo un total de más de 700 millones

Bajo el área de la Secretaría de Gobierno y Hacienda se encuentra la Dirección

de DESARROLLO DE PROYECTOS que coordina acciones de interés

común con diferentes áreas del municipio, buscando financiamiento y

fortalecimiento en acciones dirigidas a la modernización y transparencia del

funcionamiento del Estado Municipal.

Desde esta área se coordinó el desarrollo de distintos proyectos vinculados al

desarrollo urbano en diseño de espacios públicos y la posibilidad de su

financiamiento a través de distintos programas provinciales y nacionales.

Se puso en marcha la obra de la CASA DE LA PROVINCIA en nuestra ciudad,

obra que se encuentra próxima a su finalización. Y se inauguró el PUNTO

DIGITAL PIGÜÉ, obra realizada con recursos del FONDO EDUCATIVO.

En igual sentido, se proyectó y puso en uso una obra de remodelación interior en

el edificio del Municipio en el área de RENTAS, otorgando un mejor espacio

de trabajo para los empleados, así como un mejor y más moderno lugar de

atención para el contribuyente, cumpliendo con una de las acciones previstas

para el 2022 en la mejora de la atención al vecino.

En otro orden se coordinó por primera vez el desarrollo de un

RELEVAMIENTO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS que

recogió una importante cantidad de datos de todas aquellas actividades

vinculadas al sector. La misma se realizó en el marco del CONVENIO firmado

con la UPSO, y ha permitido contar con una base de datos de importancia para

generar nuevas herramientas, no existiendo con anterioridad estos datos en el

distrito.

En relación al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, el mismo se

implementó en todas las localidades, con una inversión de 6 millones de pesos,

que fueron destinados por el voto de los vecinos a distintas obras que mejoran

la calidad del espacio público en distintas formas, como sendas peatonales,

iluminación urbana, mejoras en plazas con incorporación de juegos, entre otras.

Esta área coordinará la implementación del Presupuesto Participativo 2023,

con un monto de 10 millones, aumentando en un 60% en relación a 2022. Esta

herramienta permite que cada vecino pueda votar lo que crea mejor para su

localidad, en un trabajo conjunto que busca el enriquecimiento de las

relaciones entre vecinos, incorporando el debate y el consenso para el

encuentro de puntos en común para el desarrollo de obras que beneficien a

todos.

Junto al área de Asesoría Legal en coordinación con el Concejo Deliberante, se

generaron los mecanismos legales que permitieron la puesta a la venta de 29

lotes municipales en todo el Distrito, en dos licitaciones distintas. Esta fue una

posibilidad para muchas familias de acceder a un lote, con importantes

beneficios y con formas de pago de hasta 60 cuotas. Los fondos ingresados por

las ventas son destinados a distintas obras de mejoramiento de infraestructura

urbana.

Se continuará coordinando las tareas de obras y logística del PASEO

GASTRONÓMICO para su inauguración definitiva en los próximos meses, así

como la redacción de las herramientas de funcionamiento del mismo para los

vehículos gastronómicos permanentes y temporarios que se instalen en el

predio.

Desde la Dirección se desarrollarán proyectos edilicios que mejoren los

espacios de trabajo de distintos sectores del Municipio, comenzando en este

mes de MARZO con la inversión del recambio de parte de la cubierta de las

naves de los talleres Municipales. De igual forma se trabajará en el rediseño

para la mejora del espacio de trabajo y la atención al contribuyente del Área de

Contaduría y Tesorería del Municipio.

ASESORÍA LEGAL

Durante el año 2022 se trabajó de manera conjunta con cada una de las áreas

del Municipio para la confección y revisión de contratos y convenios con

entidades públicas, privadas y particulares.

Luego de múltiples gestiones, se realizaron dos actos en conjunto con la

Escribanía General de Gobierno, en el que más de 100 familias recibieron la

escritura de su vivienda y otras 40 familias pudieron avanzar con sus trámites

de escrituración.

INSPECCION GENERAL

Para esta gestión municipal resulta relevante trabajar en lo que

respecta a la seguridad vial, con el propósito de reconfigurar el

espacio de circulación que compartimos, desnaturalizar algunas

prácticas de tránsito y recuperar el sentido social del cuidado de sí

mismo y del otro, logrando una movilidad segura y una mejor

convivencia en el espacio compartido de la vía pública, por eso se

realizó un informe de accidentología vial en el distrito a cargo de una

pasante francesa y luego de ese diagnóstico se creó el Programa de

Educación y Concientización Vial cuyos objetivos tienden al

cuidado y la seguridad de los ciudadanos de todo el distrito.

se realizaron las siguientes actividades:

• charlas/talleres para alumnos de 4to, 5to y 6to año de

nivel primario y 1er año de nivel secundario de los

establecimientos educativos de Pigüé.

• Spot y flyers publicitarios tendientes a la prevención de

accidentes en medios de comunicación y redes sociales.

• charlas/taller en todos los establecimientos educativos del

Distrito para los alumnos de 5º, 6º y 7º año del nivel

secundario.

• Charla/taller virtual con personal de la Coordinación de

Educación Vial Escolar y Gerencia de Educación y

Convivencia Vial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, destinada a docentes

También es de destacar los operativos de tránsito en conjunto con

personal policial realizando controles de documentación obligatoria,

alcoholemia, de velocidad y ruidos molestos.

En Cuanto a Seguridad

Continuamos con el Proyecto de Ampliación del Sistema de

Monitoreo Urbano., esta propuesta se encuadra en el marco de la

Seguridad del distrito de Saavedra. Desde el área de COMPUTOS,

además de la permanente actualización e incorporación del sistema

de monitoreo, se han actualizado cámaras antiguas, reubicado y

anexado nuevas cámaras en diferentes puntos de las localidades.

Detalle actual

• Cámaras existentes: ………………………………………………….. 57

• Cámaras compradas para instalar: entre las Delegaciones y

Pigüé: ……………………………………………………………………… 53

• Cámaras compradas para instalar en escuelas rurales: …… 20

Cámaras para monitoreo Urbano

• Cámaras IP – varifocal 8Mpx………………………. 16

• Camaras IP 5 mpx – bullet………………………….. 37

Cronograma de instalación en Delegaciones:

1. Goyena

2. Espartillar

3. Saavedra

4. Arroyo Corto

5. Dufaur

Invertimos más de 30 millones durante el 2022 y vamos a invertir 45

millones más en este año.

SECRETARIA DE SALUD

Se continúa trabajando con el Comité de Docencia e Investigación, a fin de

favorecer actividades vinculadas a capacitaciones e investigaciones en el marco

de la educación permanente en Salud. Se programarán actividades docentes

para el personal medico y de enfermería en distintas áreas y se organizan

campañas de promoción de la salud para desarrollarse a lo largo de todo el

2023.

Con el área de Defensa Civil se continuarán realizando capacitaciones de RCP

y primeros auxilios a diversos sectores de la comunidad. Además, esta área se

encuentra en permanente contacto con los bomberos voluntarios del distrito.

También se han realizado más de cien visitas a comercios e industrias ,

asesorando a los mismos en la temática de prevención y seguridad.

La Secretaría de Salud continúa con el PROYECTO DE HOSPITAL

ESCUELA recibiendo alumnos de la carrera de Medicina y Enfermería en el

Hospital, en forma conjunta con la Universidad Provincial del Sudoeste y la

Universidad Nacional del Sur. Asimismo, se está trabajando para poder

incorporar al distrito el programa de médicos residentes para la formación de

médicos generalistas.

En 2022 se realizó la compra de un videolaparoscopio lo que permite realizar

endoscopias digestivas altas y videocolonoscopias a los pacientes del distrito.

Se reacondicionó a nuevo un consultorio en pabellón de salud mental para

fortalecer la atención de consultorios externos y se realizaron trabajos de

pintura y mampostería en el hogar de ancianos.

Se realizó la compra de un audiómetro con posterior armado de cabina

necesaria para volver a realizar audiometrías en el hospital de Pigüé.

Se realizó en 2022 la digitalización del arco C, equipamiento utilizado para

distintas cirugías.

Se compraron TV Smart para que todas las habitaciones del sector internación

agudos puedan contar con el servicio.

Se realizo la puesta en valor del CAPS del barrio Murguía, realizando tareas de

mantenimiento, infraestructura, mampostería y pintura.

En 2023 se prevé la compra de desfibriladores automáticos para todas las salas

del distrito.

En cuanto a obras en Hospital Municipal Pigüé: se presupuestó la realización

de un Playón de ingreso de ambulancias al sector emergencias, un nuevo office

de enfermería para el mismo sector y un estacionamiento para las ambulancias

de modo de facilitar el acceso.

En cuanto a la modernización del Hospital se instaló una red wi-fi gratuita,

para lograr mejor accesibilidad de los pacientes en todo el edificio. Asimismo,

se estipula la puesta en marcha de la historia clínica digital lo que supone un

gran cambio y avance tecnológico para la salud del distrito.

Se pondrá en funcionamiento un dispositivo WhatsApp de inteligencia

artificial lo que permitirá otorgar turnos, realizar recordatorios y

cancelaciones de turnos los 365 días del año, las 24 hs. Esto supone un

beneficio y una comodidad para los pacientes de todo el distrito.

Se prevé incorporar un portal de estudios web donde los pacientes podrán ver

sus estudios de imágenes con el correspondiente informe. Esto implica varios

beneficios tales como: comodidad para el paciente, disminuir los tiempos de

entrega, ahorro y beneficio ecológico tendientes a disminuir la utilización de

papel, así como también disponibilidad del estudio para ser visto por los

distintos profesionales on line.

Se incorporarán al Hospital más cámaras de seguridad en todos los sectores.

Está en marcha la obra de puesta en valor de baños en Sector Hogar de

ancianos y de la habitación de agudos del mismo espacio.

Se prevé la compra de una autoclave, con un monto que supera los 20 millones

de pesos, equipamiento indispensable para el proceso de esterilización del

hospital.

Continúan las gestiones tanto en provincia como en nación para la renovación

del resonador y la adquisición de ambulancias.

ATENCIÓN DE ANCIANOS Y SALUD MENTAL PIGÜÉ

Los pacientes externados del Servicio de Salud Mental continúan reubicados

en otros sectores de internación y se continúa subsidiando a otros pacientes que

se incorporaron a la Casa de Medio Camino.

Los pacientes que se encuentran internados y aquellos de hospital de día

realizan distintos talleres y actividades diarias.

En cuanto al Hogar de Ancianos se continua con talleres y actividades acorde a

las posibilidades y capacidades de los pacientes del sector.

Se continuará trabajando en prevención y promoción de la salud con distintas

campañas que se llevaran a cabo en todo el distrito.

Continua la vacunación de calendario y la vacunación COVID 19.

Asimismo, se continuará fortaleciendo el trabajo de los CAPS con el objetivo

de acercar y facilitar el acceso a la salud del vecino y descentralizar la

atención.

En la localidad de Saavedra:

En el hospital de Saavedra, se adquirió un transductor de partes blandas,

logrando cubrir una demanda contenida en la población. El servicio esta

cubierto con profesionales que asisten al nosocomio con una frecuencia de tres

veces al mes.

Además se mantienen durante el año: el servicio de medicina general con

consultorios para pacientes ambulatorios a demanda durante horario matutino.

El Servicio de guardia medica activa 24 días a la semana. Odontología,

psicología pediátrica y adulta, nutrición, fonoaudiología, trabajo social,

gastroenterología, pediatría, dermatología.

Infraestructura: se realiza vereda nueva sobre calle Maipú en el Hogar de

Ancianos, se reacondiciona espacios interiores y exteriores de ambos edificios.

Como punto destacado, en el hogar de ancianos se procedió al reemplazo del

equipamiento para calefacción, reemplazando la caldera.

Capacitaciones al personal: luego del período de Pandemia, se reactivaron las

capacitaciones en las siguientes áreas: Ergonomía, Seguridad e Higiene,

Atención primaria en salud entre otros.

Se activaron programas de salud y se fortalecieron programas preexistentes

como Sumar y Remediar.

BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS

Se llevaron adelante PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA; con

más de 560 inspecciones sanitarias. En este programa se realizan inspecciones

individuales del área y en conjunto con Inspección General, éstas relacionadas

a trámites de Habilitación Comercial e inspecciones sanitarias de rutina.

Respecto al PROGRAMA DE CASTRACIONES GRATUITAS; se realizaron

cerca de 2.000 Intervenciones quirúrgicas, de mascotas con dueño y de

mascotas que se encuentran en la vía pública. Además se realiza entrega de

antiparasitarios para alrededor de 1660 animales y la vacunación de 2110 entre

perros y gatos.

Cabe destacar el convenio con la Red de Políticas Públicas, el cual nos

permitirá continuar con las capacitaciones del personal del área, trabajar con

otros distritos que han avanzado en estos temas de gran importancia para la

salud pública.

El PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, se realizan

aplicaciones puntuales por insectos en domicilios particulares a solicitud de

Desarrollo Social. Durante este último período se comienza con las

fumigaciones espaciales en barrios, parques y localidades.

CULTURA

El 2022 culminó como el primer año completo de gestión sin estar atravesados

por la pandemia. Esto permitió desplegar la proyección que se pensó al

comenzar esta nueva gestión cultural.

En primer lugar, seguir generando trabajo genuino para los referentes de la

Cultura con lugares propicios y al alcance de todos donde tanto el sector

público como el privado puedan generar sus espectáculos en condiciones

edilicias, personales y técnicas de alta calidad. Es este el caso del Teatro

Español que, en el 2022 termino teniendo 150 aperturas. Donde no solo se usó

como escenario para los artistas consagrados de nuestro país que nos visitaron,

sino como vidriera para los artistas de nuestra localidad. Generando un espacio

propicio para ensayos de diferentes instituciones, visitas guiadas de jardines,

escuelas primarias y secundarias, generaron no solo que el teatro se conozca,

sino que comenzaron a crear un nuevo público y el conocimiento de nuestro

patrimonio arquitectónico y cultural.

Otro de los lugares propicios y al alcance de todos es la nueva sede del

PUNTO DIGITAL. Un lugar equipado con tres diferentes salas (microcine- de

capacitación- juegos). Apuntar a seguir vinculándonos no solo con el acceso a

la tecnología y la conectividad sino brindando la posibilidad de articular con

programas provinciales y nacionales.

Como tercer espacio de unificación del acervo cultural ubicamos los museos.

Tanto el Museo y archivo de la ciudad de Pigüé como el Museo de Saavedra se

vieron inmersos en diferentes obras de restauración y mantenimiento edilicio

permanente, generando constantemente visitas, y actividades que transforman

los museos en espacios donde la historia se encuentra viva.

El distrito nuevamente contó con una variada oferta de asistencias técnicas

durante el 2022, generando una importante fuente de trabajo para los

trabajadores de la Cultura, la educación y el deporte.

En cuanto a eventos nuevos se logró materializar la Primera Fiesta de la Trufa

Negra en la localidad de Espartillar. Contando con los principales chefs de

Argentina, chefs locales y reconocimiento para personalidades locales que

triunfaron en la gastronomía. Se abrió un mercado importantísimo para

productores primarios y secundarios, fusionando emprendimientos a la cultura

local.

Tuvimos el primer concurso de Asadores en el Distrito. Donde varias parejas

pudieron demostrar su habilidad a la hora de cocinar diferentes carnes al asador

con cierre musical con representación de parejas de todos los pueblos del

distrito y aledaños. Generando un nuevo evento gratuito para toda la familia

donde concurrieron muchísimas personas superando ampliamente las

expectativas planteadas.

Se realizó el primer festival internacional de tango en la ciudad de Pigue.

Contando con la participación de artistas reconocidos a nivel mundial, los

grandes valores del tango, la conducción de Silvio Soldán y la fusión de los

artistas locales. Impulsado por la joven Valentina Etchebest.

Se realizó con gran éxito la fiesta del cordero Serrano en la localidad de

Saavedra, donde se consolidó esta fecha como una festividad importante para

el distrito. Más de 2000 personas pasaron por el parque los álamos para poder

disfrutar de todos los eventos gratuitos que se realizaron.

Se realizó como uno de los eventos más relevantes que tuvieron presencia en

nuestro distrito vinculado a las artes plásticas la primera exposición de los

grandes maestros de la pintura (Berni, Quinquela y Alonso) generando durante

un mes una exposición completamente gratuita para el público y con visitas

guiadas de las instituciones educativas de nuestro distrito.

Se realizó la primera muestra de cuadros proveniente del Museo provincial

Emilio Petorutti de la ciudad de La Plata. Recibiendo 10 obras de grandes

maestros generando para nuestra localidad la segunda muestra de grandes

maestros en menos de 6 meses.

Pudimos, junto al área de Deporte, realizar los regionales de juegos

Bonaerenses en todas las disciplinas culturales, previo a las clasificaciones a

Mar del Plata. Jóvenes y adultos de una amplia región nos visitaron para

competir. Recibimos a más de 600 personas y 7 sedes en simultáneo en

coordinación con los responsables de Juegos Bonaerenses.

Se realizaron ferias de artesanos, manualistas y emprendedores en todos los

pueblos del distrito.

Se continuó con el trabajo articulado con el área de discapacidad de la

municipalidad, con las trabajadoras de salud mental, brindado talleres y

articulando para que puedan tener acceso a los espacios culturales y a

propuestas vinculadas con el arte y la cultura.

Se cumplió nuevamente con la bajada de los reyes magos, llegando a cada niño

con un juguete en todo el distrito y nuevamente se visitaron todos los hogares

como hace más de 10 años que se realiza.

Se realizaron talleres de pintura en el cerro de la cruz, los mismos vinculando

naturaleza y arte.

Se presentaron varios libros acompañando a autores y narradores de la

localidad y de diferentes distritos vecinos.

Se acompañó a diferentes instituciones en viajes de estudios y jóvenes que

emprendieron visitas a diferentes universidades buscando y conociendo el

mundo universitario y posibles carreras a emprender.

Las vacaciones de invierno en todos los pueblos del distrito con espectáculos

gratuitos de calidad en diferentes disciplinas.

Se realizó la fiesta de la primavera con artistas locales y consagrados

revalorizando las bandas que actualmente cuentan con presencia de piguenses.

Se realizó la fiesta del Omellet gigante en la localidad con el magnífico

espectáculo de Ahire y Pedro Aznard. Mas el tradicional desfile cívico militar.

Pasando más de 15mil personas por el predio.

Una gran cantidad de eventos fueron apoyados y acompañados

económicamente por la secretaría entre otros, Cabalgata por las sierras de

cura malal. Fiesta Nacional del Reservado. Fiesta de la Carbonada. PATRONO

de Colonia San Martín. Acompañamiento a los clubes en diferentes eventos

durante el año. MATERNO INFANTIL mamita. Amical de intercambios Pigüé

Alianza francesa con su 14 de julio. Fiesta de La Candelaria. Encuentro de

candombe. 7ma feria gastronómica de los inmigrantes. Cabalgata por los

fortines. Peñas folclóricas en todos los pueblos del distrito. Motoencuentro en

Saavedra, peregrinación a la ermita de Nuestra Sr. de Luján.

Acompañamiento a artista que nos representaron en diferentes competencias y

exhibiciones nacionales. Baradero-Cosquín. Y concursos de telas, canto entre

otros. Se colaboró económicamente con bandas que salieron a tocar y/o grabar

en estudios (Bahía Blanca, Bs.As).

Se llevaron a cabo las actividades de verano en movimiento en todos los

pueblos del distrito con actividades variadas para todo público.

Se articuló de manera excelente con el Instituto Cultural de la Provincia de

Bs.As. Y con diferentes ministerios generando proyectos en común.

Recibiendo ayudas económicas de dichas carteras, capacitaciones, artistas y un

fluido contacto de trabajo en común.

En la DIRECCION DE DEPORTES, avanzamos con el proyecto de

atletismo que tiene lugar en el Parque Deportivo (Parque de los Hermanos

Lasallanos) contando con la EDA (Escuela Deportiva Argentina) de atletismo,

e incorporando dos grupos más.

Se llevó a cabo la inscripción y coordinación de los Juegos Bonaerenses

concretando la organización y realización del torneo distrital y el regional de

atletismo en el mencionado Parque Deportivo, como así también la

organización, en nuestra ciudad, de las distintas competencias distritales

contando con el apoyo de las instituciones locales, y culminando con una

delegación de 110 deportistas en la ciudad de Mar del Plata con una excelente

actuación.

Durante enero y febrero, se realizaron distintas actividades en los natatorios,

implementando una jornada de pileta a la noche, se colaboró con los trofeos

para los torneos de hockey, de fútbol de los clubes del distrito como también

acompañamiento, sonido y actividades relacionadas a las diferentes

competencias.

En marzo junto al área de políticas de género se organizó la primera carrera en

el parque municipal en adhesión al día internacional de la mujer.

En el mes de mayo se concretó la entrega de $5.260.000 del subsidio en

cumplimiento con la Ordenanza 8970/2020 de Fortalecimiento de las

Instituciones Deportivas del distrito. Y se comenzó con la planificación del

proyecto Yo también en el cual se busca formar un gimnasio para

personas con discapacidad.

En los meses siguientes se desarrollaron distintas actividades: búsqueda del

tesoro virtual, Bici cine, y encuentros recreativos por el día del niño y

vacaciones de invierno.

También se acompañó con la organización y la colaboración de medallas a

varias instituciones que realizaron actividades como la Carrera 10k y Vuelta al

cerro de Peñarol, carrera Cura Malal con Pigüé Bike, Ciclo turismo en Goyena,

Torneo de arquería junto a Tiro Federal Pigüé, y la vuelta del Rally a nuestra

ciudad.

Pudimos sostener en todo el año, más de 15 asistencias técnicas deportivas en

todo el distrito.

Para este 2023 estamos próximos a presentar el programa “Solo queremos

jugar” acompañando a nuestros niños y familias en la no violencia en su

desarrollo deportivo.

Seguimos avanzando en la mejora del funcionamiento de la Pista de Atletismo,

continuando con la EDA e incorporando el programa de atletismo barrial,

avanzando con el proyecto de atletismo en el distrito.

Seguimos trabajando en la puesta en funcionamiento del primer gimnasio para

personas con discapacidad.

Colaborar de forma permanente con las distintas Instituciones Deportivas y

atletas del Distrito a fin de potenciar los talentos locales, promoviendo la

participación de los mismos en distintas competencias a nivel local, regional,

provincial y nacional.

Fomentar el acceso a espacios adecuados para el desarrollo de las diferentes

actividades físicas y deportivas organizando eventos de carácter lúdicos donde

se aborda el deporte y la actividad como un juego de sociabilización

Se continuará las actividades y programas que impulsan el Alto Rendimiento

Deportivo en el Distrito.

En el área de AREA DE ADULTOS MAYORES, se llevaron adelante

programas y actividades destinadas al desarrollo integral y bienestar

psicosocial y emocional de las personas mayores, mediante acuerdos de

colaboración con organizaciones públicas y/o privadas que fomenten la

recreación y el buen uso de su tiempo libre, como Colonia de Verano, Talleres

de Promoción-Prevención, Asistencias Técnicas Municipales, Charlas sobre

Derechos de las Personas Mayores.

Además se promovió la participación social y comunitaria de las personas

mayores en los centros de jubilados y pensionados y otras organizaciones de la

sociedad civil.

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

OBRAS ESCUELAS:

Escuela Secundaria Nº 5 Pigüé 1ra etapa: Demoliciones parciales de

mampostería y construcción de estructura resistente, reemplazo total de

cubierta, restauración de carpinterías existentes, colocación de nuevas

carpinterías, instalación de agua y construcción de contrapisos.

Monto: $31.144.341

Estado: finalizada

Escuela Secundaria Nº 8 Espartillar: Construcción de galería en el patio y

reemplazo de cielorraso en SUM y comedor.

Monto: $6.750.000

Estado: en ejecución

Jardín de Infantes 908 Pigüé: Refacción y ampliación del comedor del

establecimiento.

Monto: $3.785.000

Estado: en ejecución

Centro de formación laboral Nº 401: Terminación de sector de talleres

automotores

Monto: $ 19.263.159

Estado: en proceso de licitación

Escuela Secundaria Nº 2 Pigüé: Construcción de 2 aulas

Monto: $ 21.895.468

Estado: en proceso de licitación

Escuela Secundaria Nº 5 Pigüé 2da etapa: Instalación de gas, calefacción y

electricidad.

Monto: $27.739.247

Estado: en proceso de licitación

Escuela Agraria Nº1 Goyena: Construcción de 2 aulas y refacción de edificio.

Monto: $ 19.311.177

Estado: en proceso de licitación

COMPRA DE EQUIPOS VIALES:

En el mes de agosto de 2022 se realizaron compras de equipos viales con

fondos provenientes de distintos convenios y recursos propios.

1 Excavadora sobre orugas de 22tn

1 Retro con pala

1 Pala cargadora frontal

1 Rodillo compactador 14tn

3 Tractores de 80 hp

MONTO TOTAL: $82.000.000

25 VIVIENDAS:

En el mes de diciembre se realizó la entrega de las 25 viviendas en Pigüé. Las

mismas se entregaron con todos los servicios conectados. Se realizaron con

fondos municipales las obras de infraestructura necesarias para conectar los

servicios a las viviendas. Dichas obras consistieron en la ampliación de red de

agua potable, desagües cloacales, gas, tendido eléctrico y alumbrado público.

PARQUE URBANO EN PIGÜÉ:

En el sector lindero al canal derivador entre calle Brown del barrio Herminia

Brumana se está desarrollando un nuevo espacio verde en un lugar que anteriormente no se estaba dando uso e incluso se utilizaba como basurero.

Desde esta gestión se le dio importancia a la revalorización del sector creando

un espacio verde de 17.000 metros cuadrados en los cuales ya se plantaron más

de 130 especies arbóreas complementado con riego por goteo, además se está

construyendo una senda de 800 metros aproximadamente. El siguiente paso

será la instalación de artefactos de iluminación y mobiliaria urbano.

Monto: $14.913.000

Estado: en ejecución

NUEVO CUERPO DE BAÑOS Y VESTUARIOS EN PARQUE

MUNICIPAL DE PIGÜÉ:

La obra consiste en la refacción y ampliación de baños y vestuarios ubicados

en el sector del camping municipal lindero a la Cancha de Hockey municipal.

Contará con baños públicos para personas con disminuciones motrices, baños y

duchas para caballeros, baños y duchas para damas, en el sector de vestuarios

serán para local y visitantes por separados y contarán con baños y duchas. En

la parte exterior contará con piletas tipo lavadero para limpieza de utensilios.

Monto: $ 23.364.750

Estado: en ejecución

TERMINACIÓN DE 5 VIVIENDAS EN ESPARTILLAR:

Una obra que data del año 2012, paralizada durante un extenso periodo, en el

año 2022 se retomaron los trabajos para la finalización de las 5 viviendas que

ya se encuentran en su etapa final.

Estado: en ejecución

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES:

A través de un convenio firmado oportunamente con el Ministerio de

Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires se realizó la adquisición de

un equipo vial y la compra de material para realizar el mejoramiento de la

superficie de rodamiento del camino a la Ermita de Saavedra en un tramo de

casi 7 km.

Monto total: $ 20.584.600

Estado: en ejecución

ALUMBRADO PÚBLICO:

Con fondos provenientes del FONDO DE SEGURIDAD se realizó la

construcción de 90 columnas de alumbrado y la adquisición de 90 artefactos de

iluminación los cuales serán instalados en distintos sectores de las localidades

del Distrito

Estado: en ejecución

REPAVIMENTACIÓN AV. CASELLA Y NUMA AYRINHAC

La obra consiste en la construcción de un badén de hormigón armado en la

intersección de Av. Casella y Numa Ayrinhac y la repavimentación con

material flexible en caliente.

MONTO DE OBRA: $11.452.000

Estado: en ejecución

CONSTRUCCIÓN 32 VIVENDAS:

En el mes de julio de 2022 se realizó la firma del convenio para la construcción

de 32 viviendas en la localidad de Pigüé en terrenos propiedad del Municipio

que contarán con todos los servicios. En los próximos días se estará dando

inicio a esta obra.

MONTO DE OBRA: $245.000.000

PAVIMENTACIÓN BARRIO HERMINIA BRUMANA:

La obra consiste en la realización de carpeta asfáltica en una extensión de 5000

metros cuadrados. La misma se encuentra próxima a iniciarse.

MONTO DE OBRA: $27.000.000

AMPLIACIÓN DE RED DE GAS BARRIO HERMINIA BRUMANA:

Se continuará con la extensión de la red gas.

MONTO DE OBRA: $34.000.000

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

• Puesta en valor de la Planta de Reciclado, se continúa con las ventas

periódicas de residuos reciclables. Ventas que vienen en aumento.

Además, se enviaron a operadores autorizados varias toneladas de

RESIDUOS ESPECIALES electrónicos, neumáticos, patogénicos y envases

de agroquímicos.

• Creación del grupo ambiental “ProCasuhatí”, con participación de las

direcciones de ambiente de Pringles, Tornquist, Guaminí y diferentes

profesionales, productores y referentes de la región.

• Continuamos las visitas a las escuelas del distrito. Se trabajó con los

docentes y personal auxiliar de las mismas.

• Se realiza la recepción permanente de residuos electrónicos (RAEEs).

[Antes se hacían campañas 2 veces al año].

• Se realizaron charlas de capacitación en diferentes ámbitos y sobre los

siguientes temas: Reciclado, Compostaje, Consumo Responsable,

Acción Ambiental.

• Se labraron infracciones a los que depositan residuos sucios en los

Puntos Limpios.

• Luego de muchos años se iniciaron las visitas escolares a la Planta de

Reciclado.

• Continuamos con la gestión especial de otros residuos: pilas, chipeado,

aceite vegetal usado, etc. y con diferentes gestiones en organismos

nacionales y provinciales.

• Se logró la construcción e instalación con capitales privados de un

Centro de Acopio Transitorio de envases vacíos de fitosanitarios en el

sector industrial planificado. Se incrementó sensiblemente la recepción

de dichos envases. (junto a Secretaría de Producción).

• Forestación y mantenimiento del paseo sustentable en Pigüé.

• Colocación de 100 árboles en el Parque Municipal Fortunato Chiappara

• Colocación de 30 árboles en el Parque los Álamos de Saavedra y en

localidades del Distrito.

• Entrega de 600 árboles a vecinos.

• Desde que iniciamos la gestión hasta el año 2022 se colocaron 3837

arboles sumando los 1200 proyectados para este año harían un total

de 5037 arboles nuevos en todo el distrito.

• Continuamos con los controles de poda, extracciones de los árboles de

vereda y espacios públicos. (327 informes entregados a vecinos)

• Trabajos conjuntos de forestación con el consejo de Educación Escolar.

Ejes de trabajo para 2023

• Continuar con la puesta en valor de la Planta de Reciclado

(Mampostería, pintura, cartelería).

• Continuar con gestiones en provincia y nación por proyectos

ambientales.

• Avanzar con la mejora de la logística de recolección a comercios.

• Continuar con la concientización de la sociedad sobre temas ambientales

en general en redes sociales y todo tipo de medios de comunicación.

• Continuar con la divulgación del compostaje domiciliario y los residuos

especiales y sus protocolos de eliminación: pilas, patogénicos,

neumáticos, aceites, electrónicos, etc.

• Continuar con el programa de concientización ambiental en Instituciones

Educativas “La Escuela como Protagonista Ambiental”.

• Continuar con las visitas guiadas a la Planta de Reciclado iniciadas a

finales del año pasado.

• Continuar llevando adelante trámites relativos a Industrias,

habilitaciones, fiscalizaciones, atención al público, etc.

• Arbolado: puesta en valor en diferentes plazas del distrito, retirando

árboles enfermos, muy inclinados o decrépitos.

• Seguir forestando áreas comunes como ramblas y acceso en las

localidades.

• Generar una nueva guía de arbolado urbano para que los vecinos sepan

de acuerdo a su ancho de verada que especie arbórea colocar para evitar

problemas a futuro.

• Continuar con poda de árboles peligrosos en diferentes áreas de la

ciudad de Pigüé y las localidades del distrito.

• Seguir recorriendo las escuelas del distrito para evaluar ejemplares

peligrosos y reponer en aquellos espacios que haga falta.

• Continuar con la campaña de entrega de árboles a los vecinos.

FONDO EDUCATIVO ESCUELAS

ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO

ESTIMADO

EP N° 6 – EES

N° 4 – A.

CORTO

Extracción de 7 árboles en vereda.

Implantación de nuevos ejemplares.

Movimiento de Suelos, limpieza de

patio, viaje de calcáreo y alquiler de

pala.

Polietileno – Cuarzo y fibra

38 mts3 de hormigón H1

Admin.

Municipal

Consejo

Escolar

$ 2.063.503

$ 978.648

JI N° 907 –

DUFAUR

Construcción de un Alero en ingreso al

establecimiento, como protección para

alumnos y padres.

Materiales y mano de obra.

Admin.

Municipal

$ 50.000

EES N° 3

ESPARTILLAR

Trabajos de Carpintería para el armado

de bajo mesadas en aula de laboratorio.

Materiales y mano de obra.

Admin.

Municipal $ 325.000

EP N° 11 –

Paraje LA

HIMALAYA

Mano de obra para realizar la Pintura

exterior (completa) del edificio, que

incluye hidrolavado,

reacondicionamiento de paredes, dos

manos de pintura.

Pintura de Aberturas

Cambio de puerta salida al exterior

Subsidio a

Cooperadora

$ 400.000

CEF N°83

PIGÜÉ

Construcción de dos dependencias

para funcionamiento de secretaría y

dirección.

Subsidio

Cooperadora

$ 3.000.000

JIRIMM N° 2

– EP N° 12

Colonia San

Martín

Puerta de Emergencia del JIRIMM

Canaleta de la galería

Armario de madera empotrado en la

pared en JIRIMM

Alacena para cocina

Reacondicionar galponcito

PLAYÓN Ingreso

Mesas y bancos

Luminarias

Tarros de Residuos

Subsidio

Cooperadora

$ 500.000

EES Técnica

N° 1- PIGÜÉ

Construcción de aula para taller de

mecánica.

Materiales y mano de obra

Subsidio por

cooperadora $ 2.850.000

CIIE – PIGUÉ Pintura del SUM, espacio de ingreso a

la institución y abertura.

Materiales e insumos.

Subsidio por

cooperadora

$ 150.000

EP N° 9 – EES

N° 6 –

DUFAUR

Revoques y cargas

Piso salón de clases.

Puerta emergencia

Subsidio por

cooperadora

$ 600.000

JI N° 903 –

GOYENA

Cierre patio con cerco recuperable.

Materiales y mano de obra.

Subsidio por

cooperadora

$ 400.000

JI N° 901 Mano de obra Pintura Exterior

completa del edificio.

Subsidio por

cooperadora

$ 500.000

CEF N° 189 Construcción de dependencia para

funcionamiento de dirección y

depósito.

Subsidio por

cooperadora $ 2.582.849

TOTAL 14.400.000

ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO

ESTIMADO

CFL N° 401

PIGÜÉ

Terminación del aula taller destinado al dictado

de los cursos de carpintería.

Subsidio

Asociación

Cooperadora

3.000.000,00

EES T N° 1

PIGÜÉ

Terminación de tres aulas taller de electricidad

y cuerpo de sanitarios

Subsidio

Asociación

Cooperadora

985.000,00

EES N° 1

SAAVEDRA

Arreglo de paredes, acondicionamiento pintura

del exterior del edificio (paredes y aberturas),

Acondicionamiento del patio externo y

colocación del cielorraso en el SUM.

Subsidio

Asociación

Cooperadora

4.000.000,00

EP N° 1

SAAVEDRA

Retiro de bajo mesada de material y

construcción de estructura nueva.

Arreglo de revoques del comedor y pintura de

paredes.

Subsidio

Asociación

Cooperadora

600.000,00

JI N° 905

SAAVEDRA

Arreglo de paredes, acondicionamiento y

pintura del exterior del edificio.

Subsidio

Asociación

Cooperadora

800.000.00

EP N° 15

ABRA DEL

HINOJO

Reparación y restauración de aberturas

originales (puertas y ventanas)

Acondicionamiento de superficies y pintura

exterior del edificio escolar.

Colocación de puertas faltantes.

Subsidio

Asociación

Cooperadora 1.500.000,00

JI N° 901

PIGÜÉ Mano de obra Pintura interior completa del

edificio.

Subsidio

Asociación

Cooperadora

700.000,00

EP N° 2

SAAVEDRA

Arreglo de revoques paredes del SUM,

colocación de placas de Durlock sobre perfiles

de aluminio.

Pintura.

Subsidio

Asociación

Cooperadora

500.000,00

JI N° 908 Mano de obra Pintura exterior completa del

edificio. Arreglo de paredón.

Subsidio

Asociación

Cooperadora

600.000,00

T O T A L 12.685.000,00

DESARROLLO SOCIAL

Políticas Sociales y Promoción de Derechos

Políticas Habitacionales en un trabajo en conjunto con la secretaría de

Desarrollo Urbano y Territorial se implementaron diferentes estrategias para

dar respuesta a la demanda habitacional que hay en el distrito.

Plan Accionar, gracias al convenio firmado con el Consejo Nacional de

Políticas Sociales se pudieron reparar 35 viviendas de las distintas localidades.

En el Barrio de los Abuelos, se repararon 17 viviendas de las localidades de

Pigüé, Arroyo Corto y Espartillar. En Pigüé, también se realizaron tareas de

poda y se colocaron luminarias para proveer mayor seguridad a quienes viven

allí. Cada vez que se desocupa una vivienda, antes de cederla en comodato, se

realiza el mantenimiento necesario.

Esta área trabajó, en la adjudicación y entrega de las 25 viviendas de la

localidad de Pigüé en un proceso ágil y transparente que permitió que 25

familias de esta localidad accedan a su propia vivienda.

Durante el último bimestre del año 2022 se comenzó con el proceso de

adjudicación de las 5 viviendas de Espartillar que se entregarán este año.

Asistencia Directa: durante el transcurso del año 2022 se continuó

acompañando a las familias más vulnerables. Es importante destacar que la

leña producto de los trabajos realizados en el arbolado urbano fue la que

abasteció el 45% de la demanda de las familias. En el marco del Programa de

Asistencia Alimentaria se entregaron 3319 bolsones de alimentos en todo el

distrito y se realizaron talleres de educación alimentaria en conjunto con el

Servicio de Nutrición del Hospital y Maternidad de Pigüé.

INFANCIAS, JUVENTUDES Y GÈNEROS EN EL 2022

Políticas desarrolladas

En relación al espacio de Infancias, Juventudes y Géneros, específicamente en

el área de Política de Género, se atendieron 308 casos y lo que va de este año

hasta febrero 46 casos.

Se compraron botones antipánico virtuales y botones físicos, estos dispositivos

se utilizan para alertar tempranamente a las autoridades de las fuerzas de

seguridad y de las áreas de género ante una posible e inminente situación de

violencia.

Se incorporaron al programa Potenciar Trabajo que consiste en ayuda

económica equivalente al 50% de un sueldo mínimo vital y móvil para víctimas

de violencia por razones de género 28 mujeres y al programa Acompañar

que comprende la ayuda económica de 1 sueldo mínimo vital y móvil por 6

meses a 21 mujeres, estando a la espera de nuevas altas. Ambos programas

están pensados para ayudar a las víctimas a lograr su autonomía y poder salir

de las situaciones de violencia.

Se convenió con el ministerio de mujeres el programa Municipios por la

Igualdad, quedando nuestro distrito seleccionado entre los 10 distritos de la 6ta

que llevarán a cabo este programa. Se presentó un proyecto articulado con la

cooperativa textil de nuestra localidad, por lo cual se recibirá en los próximos

meses un fondo de dinero de más de 5.000.000$ para la concreción del mismo.

La mesa local lleva concretado 23 encuentros, a partir de estos espacios se

lograron capacitación en casos críticos, espacios de reflexión y debate.

En relación a la ley Micaela: se realizaron 468 capacitaciones a trabajadores/as

municipales de distrito. Además se llevaron adelante Talleres de capacitación

en colegios.

Se llevó a cabo la Segunda edición del Taller de chicas programadoras,

donde se capacitaron a adolescentes entre 12 y 20 años en programación

en el punto digital bajo la modalidad virtual junto a otras jóvenes de otros

países de Latinoamérica. El objetivo achicar la brecha de acceso de las

mujeres en la formación en programación.

Intervención en niñez y adolescencia

Actualmente en el programa ENVION, reciben 145 jóvenes el beneficio de las

becas.

Se ha conveniado en el presente año con la cooperativa textiles Pigüé un

espacio de pasantías laborales para los y las jóvenes de 18/21 años, con la

posibilidad de reinserción laboral inmediata y un espacio de capacitación

laboral abordando contenidos sobre seguridad laboral, economía social,

etc. Se prevé la incorporación de los jóvenes en el espacio de huerta de la

cooperativa.

Servicio local:

– acompañamientos familiares (durante el 2022), lo que ha redundado en

una disminución significativa de medidas de abrigo. Durante dos meses

aproximadamente no hubo niños en el hogar.

-Taller con escuelas secundarias sobre ESI

-Mayor acercamiento al servicio zonal a través de supervisiones en conjunto

con otras instituciones locales.

Acciones comunitarias

-Presupuesto participativo joven.

-Taller de territorialización: talleres de ESI dictados para clubes, ONG,

asociaciones civiles, escuela especial, centro de día, para jóvenes, niños/niñas y

para adultos cuidadores, a cargo de la Lic. Melina Fink.

-Charla debate sobre nuevas masculinidades y jornada de capacitación sobre

esta temática con la mesa local intersectorial.

– Expositoras en el 7mo Ateneo Mensual de Dispositivos que trabajan con

varones.

Se socializó frente a las áreas de género de las 6ta nuestro dispositivo grupal

para varones que ejercen violencias de género. Organizado por la Dirección de

Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género

-Creación de la mesa técnica de niñez, con encuentros anuales bimestrales.,

cuyo objetivo ha sido elaborar colectivamente un dispositivo de trabajo

intersectorial, para construir consensos teórico-operativos que permitan

intervenir de manera coordinada a todos los actores institucionales y sociales

que intervienen con niños, niñas y adolescentes.

-Capacitación sobre Trata de Personas con finalidad de explotación laboral a

cargo de Evangelina Castro, delegada de Sexta Sección PBA del Comité

Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la

protección y asistencia a sus víctimas, abierta a la comunidad.

Acciones propias para los equipos de área

-Reuniones mensuales con todos los equipos del área en donde se generaron

espacios de capacitación con el Ministerio de Mujeres, y en otras se han

expuesto las dinámicas de trabajo de cada equipo.

Este espacio ha posibilitado la reflexión sobre las prácticas profesionales y

lógicas de trabajo, además de fortalecer vínculos laborales.

-Capacitaciones en Género en Articulación con el Ministerio de Mujeres,

Políticas de Género Y Diversidad Sexual De PBA (Ley Micaela, Casos

críticos, RUC: registro único de casos, Nuevas Masculinidades, para equipos

territoriales que se designaron través del programa Comunidades Sin

Violencia, entre otras)

DESARROLLO ECONÓMICO

Ordenamiento y equipamiento SECTORES INDUSTRIALES

PLANIFICADOS (SIPs):

SIP Pigüé / Saavedra / Espartillar

• Respecto a los 5 lotes otorgados el año anterior en el loteo contiguo a

Textiles Pigüé se finalizó con la adjudicación dando la tenencia a los

solicitantes. Los 5 emprendimientos comenzaron las obras sobre

dichos lotes y 2 ya fueron finalizados, dando comienzo así a nuevas

actividades económicas.

• Se continuó con las gestiones para el recupero de terrenos en situación

irregular y se desadjudicaron uno el SIP Pigüé y uno en la zona

industrial de Espartillar, los que serán puestos a disposición para nuevos

emprendimientos.

• Se autorizaron también el traspaso de dos lotes un lote que no habían

llevado a cabo sus proyectos productivos a nuevos emprendedores. Uno

el el SIP Pigüé y otro en el de Saavedra.

• Se adjudicaron 4 lotes del SIP Saavedra a nuevos emprendedores, lo que

dará un impulso importante a SIP Saavedra y a la comunidad toda,

aportando nuevas actividades económicas y generando empleo.

Proyecto SIP Ruta 67

• Se continuaron las gestiones para la subdivisión de partidas y la

habilitación del nuevo Sector Industrial Planificado sobre Ruta 67,

para poder contar en los próximos meses con más terrenos para

satisfacer la demanda que existe para comenzar nuevos

emprendimientos productivos.

• Se planea allí la concreción de una zona de servicios comerciales sobre

la ruta 67 y varios lotes sobre la calle que conduce a la planta de

Reciclados, además de todos los lotes que conformarán el nuevo SIP II

Pigüé.

• Se sigue avanzando en la procuración de fondos necesarios para dotar al

espacio de los servicios de gas y energía eléctrica.

Impulso a actividades económicas:

MICROEMPRENDEDORES

Desde la Dirección de Economía Social, durante el año 2022 y el presente,

continuamos y continuaremos trabajando fuertemente en la articulación y el

apoyo a los actores que componen este Sector tan importante para nuestra

comunidad. Estos actores se basan en principios y valores como la

reciprocidad, la solidaridad, la asociatividad, la cooperación, la preservación

del ambiente y la democratización de las prácticas socio-económicas.

En ese sentido, hemos estado acompañando a los actores de la Economía

Social con atención permanente, con capacitaciones, asesoramiento y ayudas

económicas. En total se otorgaron 19 ayudas económicas a través del programa

IMPULSAR.

Durante el presente año, se continuará con el programa Impulsar y se trabajará

una nueva una línea de financiamiento para ayudar a quienes necesiten una

asistencia económica. Es por ello que, será necesario que este Honorable

Cuerpo nos faculte, algo que no tengo dudas que hará, para crear un Fondo

Rotatorio Solidario de Acompañamiento Económico a Pequeños

Emprendedores, con devolución prevista en cuotas.

El principal objetivo de la ejecución de estos recursos es el de ayudar

económicamente a aquellos pequeños emprendedores que necesitan un apoyo

económico y que demande mínimos requisitos para poder acceder, no tan

exigentes como los que observa el Programa Impulsar. Específicamente, será

para que se adquieran herramientas, maquinaria, insumos y equipamiento para

desarrollar un proyecto desde su inicio o bien fortalecer los emprendimientos

que ya están en marcha.

FERIA VERDE

En cuanto a la “Feria Verde de Alimentos y Productos Locales” se le dio

continuidad realizando la feria semanalmente durante todo el año 2022 con

excepción de los meses de invierno. Esta propuesta surgió desde los propios

feriantes, quienes se organizaron y consensuaron el mecanismo para poner en

marcha la Feria y fortalecerla cada vez más.

El Municipio acompaña, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la

Dirección de Economía Social, esta acción desde la coordinación, la

permanente difusión y apoyo para los emprendedores.

SECTOR AGROPECUARIO

El Sector Agropecuario, se vio afectado gravemente por las inclemencias

climáticas en gran parte del distrito. Por eso en el marco de la mesa

intersectorial Agropecuaria, se solicitó el pedido de Emergencia y/o Desastre

económico a la Provincia y se obtuvo para varios cuarteles del distrito que

habían sido severamente afectados por el fenómeno climático.

Por otra parte se dio curso al programa de implantación de pasturas con

fondos del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia y varios

productores del distrito están ya inscriptos y a punto de recibir los importes de

dichos préstamos. También se continuó con el programa municipal de FONDO

FORRAJERO de ayuda para productores para la implantación de pasturas y

verdeos para simplificarlo y poder ayudar a más productores.

Por otra parte, se dio el puntapié inicial para la difusión de los sistemas de

cultivo agroecológicos, realizando charlas con especialistas de INTA y

también testimonios de algunos productores agroecológicos del distrito. En este

sentido también este año estaremos impulsando la promulgación de una

ordenanza para promover este tipo de prácticas tan importantes para la

conservación de los suelos y la producción sustentable.

EXPO COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURÍSTICA

En diciembre y con motivo de los festejos por el 138º aniversario de la Ciudad

de Pigüé se llevó a cabo la Expo Industrial Comercial y Turística del Distrito

de Saavedra. Participaron de la misma más de 50 expositores entre,

comerciantes, industriales, instituciones, prestadores turísticos y

microemprendedores. La muestra fue visitada por miles de personas durante el

aniversario de Pigüé.

OFICINA DE EMPLEO

En lo que respecta a la Oficina de Empleo, hemos trabajado, y lo seguiremos

haciendo mancomunadamente, con el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social

y Empleo de la Nación. En ese sentido, con el apoyo de la Secretaría de

Empleo del Ministerio de Trabajo, la Oficina de Empleo, diseña y ejecuta

políticas y programas orientados a promover la inclusión laboral de

trabajadores, con especial atención en las poblaciones en situación de

vulnerabilidad laboral.

La cantidad de programas gestionados por la Oficina de Empleo ante el

Ministerio de Trabajo de la Nación durante el año pasado, fueron 57 en

total, involucrándose a 50 empresas y comercios del Distrito que

demandaban gente para entrenar laboralmente, siendo futuros empleados.

El Municipio, junto con autoridades y equipo técnico del Centro de Formación

Laboral, del Centro de Educación Agraria y referentes de educación distrital;

trabajó mancomunadamente en la planificación estratégica para el presente

año, haciendo hincapié en la importancia de los cursos propuestos.

TURISMO

Durante este año se construyó el Sendero Educativo del Arroyo Pigüé. Se

trata de una senda natural por la vera del arroyo Pigüé, de 2 mil metros de

extensión. Un tramo transita por el Parque Municipal y otro tramo por los

terrenos del Club Tiro Federal. Se instaló equipamiento de mesas y bancos para

la contemplación y el disfrute del lugar utilizando troncos de árboles del

Parque que habían sido derribados por los temporales climáticos. También se

lo dotó de una cartelería educativa respecto del valor de los árboles, la

importancia de las cuencas hídricas, las diferentes especies de aves que se

pueden avistar en el lugar, como así también las plantas nativas. A esta

cartelería se le agregarán códigos QR para que los estudiantes y visitantes

puedan conocer más en detalle la información sobre todas las temáticas.

Se continuó con el plan de instalación de cartelería indicativa de distancias y

atractivos en los diferentes circuitos rurales del distrito. En particular se

equiparon los caminos desde el Abra del Hinojo hasta Dufaur y desde allí hacia

la laguna Las Encadenadas. Este año se seguirán instalando más carteles, con

énfasis en los atractivos cercanos a cada una de las localidades del distrito.

TERMINAL DE OMNIBUS DE PIGUE

La terminal de Ómnibus de Pigue es el espacio que da la bienvenida a los

visitantes y se encontraba en estado de abandono. Si bien durante la pandemia

no hubo prácticamente actividad relacionada al transporte, luego de superada la

misma los servicios se retomaron y comenzó a tener nuevamente tráfico de

pasajeros. Por eso se llevó a cabo un plan de mejoras que incluyó la

refuncionalización de algunos sectores, el mantenimiento en general y la re

licitación de los espacios concesionados.

Así se abrieron dos nuevas licitaciones una para una para el área de Buffet y

otra para el sector de salón de espera de pasajeros para instalar allí un kiosco y

remisería con el objetivo de cubrir todos los arribos de servicios de pasajeros.

Los servicios fueron concesionados y ya se están poniendo en marcha.

En cuanto al mantenimiento, se refaccionaron los baños públicos del área de

espera de Pasajeros y se realizó un mantenimiento general de las instalaciones

haciendo trabajos de reparación de techos, pintura, bacheo y señalización. De

este modo se contará con un espacio más acorde, con mayor presencia de

atención y mayor información al viajero.

Participamos de la FIT Feria internacional de Turismo integrando el espacio de

la Provincia de Buenos Aires. También se tuvo presencia en la TRUFAR

festival organizado en el mes de junio en Espartillar, y en los eventos del

Campeonato Argentino de Vuelo a Vela y el Rally provincial que se llevó a

cabo por nuestros caminos rurales.

También es importante destacar que los alumnos de la carrera de Guía de

Turismo dependiente de la UPSOS realizaron pasantías en las instalaciones de

la oficina de Turismo y también llevaron a cabo visitas guiadas durante las

vacaciones de invierno.

LOCALIDADES

SAAVEDRA:

• Presupuesto Participativo: Con una gran participación de vecinos se

desarrolló esta actividad, el proyecto ganador próximo a inaugurar

«PASEO CULTURAL, URBANO Y GASTRONOMICO».

• Presupuesto Participativo Juvenil: Sumando el paseo, los jóvenes

apostaron por la restauración y puesta en valor de los baños de la

estación ferroviaria. De esa manera Saavedra va a contar con baños

públicos, tanto para los vecinos como para los turistas.

• Obras Públicas – Educación: El 8 de agosto se inauguró el Centro

Complementario 801, obra muy esperada en la comunidad. Única

modalidad en el Distrito con una matrícula más que importante.

• Cementerio: Se terminaron los trabajos de la restauración de la fachada

exterior, faltando solo la pintura, próxima a realizarse.

• Sector Industrial Planificado: Se culminó con el alumbrado público y se

vendieron 4 terrenos con distintos proyectos productivos.

• Parque Municipal “los Álamos»: Se cambiaron luminarias, pintura,

reparación de bancos, mesas y parrillas, nueva forestación (más de 30

árboles), importante poda por seguridad. Este hermoso lugar se viene

potenciando con los importantes eventos como el moto encuentro y la

fiesta del cordero serrano en el aniversario de la localidad.

• Alumbrado Público: Se colocaron 30 columnas con luminarias nuevas

led en distintas arterias.

• Fiesta del estudiante: Se realizó en conjunto con el centro de

estudiantes, actuando bandas y la actividad interdisciplinaria de inter

tribus con la participación de los alumnos.

También se presentaron los proyectos con respecto al banco de tierras

y urbanización para futuros barrio de viviendas.

Intervenciones edilicias en EDUCACION:

Escuela Secundaria N° 1, Escuela Primaria N° 1, Jardín de Infantes

N° 905, Escuela Primaria N° 2.

DUFAUR:

En el transcurso del 2022 se logró avanzar en la promoción turística

de la localidad y la zona. Cartelería indicativa, difusión y visitas de

importantes personalidades.

Se continuaron con las reformas en la sala de Primeros Auxilios.

• Con el Presupuesto Participativo Joven: se instaló una

expendedora de agua caliente para los vecinos y turistas que

visiten la localidad.

• EDUCACION, obras en el Jardín 907 y en la Escuela Primaria

N° 9 y Escuela Secundaria N°6.

COLONIA SAN MARTIN:

• Se instalaron juegos en la Plaza con el Presupuesto Participativo

• Con el Presupuesto Participativo Juvenil se colocaron juegos en la plaza

principal.

• EDUCACION, obras en la Escuela Primaria N° 12 y en el JIRIM N° 2

• Al igual que en varias localidades del distrito se continua trabajando

articuladamente con sus efectores turísticos.

ESPARTILLAR:

• Obras de cordón cuneta.

• Se está llevando a cabo la iluminación del nuevo loteo en forma

conjunta con la Cooperativa Eléctrica, coop Agrícola y el municipio.

• Riego para la forestación en el nuevo espacio verde en terrenos del

ferrocarril, reutilizando el agua que descarta la planta potabilizadora de

la cooperativa eléctrica

• Se viene trabajando en nuevo espacio recreativo en costa del arroyo en

cercanías de la localidad el cual está en la etapa final de los trabajos a

realizar.

• Cortina forestal en calle Tunquel

• Se sigue colaborando con la fiesta de la carbonada

• Se realizó la primer fiesta de la trufa negra TRUFAR 2022 1º a nivel

nacional.

• En el mes de Noviembre en adhesión al aniversario de la localidad se

realizó en 1º concurso de asadores a nivel distrital, organizado en forma

conjunta municipio y Club Belgrano.

• PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, construcción sendas peatonales

en la plaza principal

• PP JOVEN, en el predio de la pileta se conectó servicio de wi-fi,

instalación de una torre, y se acondicionó la cancha de fútbol y las

luminarias.

• EDUCACIÓN, obras en la Escuela Secundaria N° 3, y Escuela

Primaria N° 8

ARROYO CORTO:

• Se instalaron trece (13) columnas de luz con sus luminarias.

• Se restauró el mástil del que fuera el prado español.

• Se está terminando la segunda etapa de la senda peatonal.

• Se realizaron reformas edilicias en la Sala de Primeros Auxilios.

• EDUCACION: Obras en Escuela Primaria N° 6 y en la Escuela

Secundaria N° 4

• P.PARTICIPATIVO: Construcción de sendas peatonales en el predio

del Ferrocarril.

GOYENA:

• Durante el 2022 se llevaron adelante arreglos en el natatorio,

colocándose además un portón de emergencia. Se instaló servicio de

Wi-fi

• En el área de SALUD, se realizaron mejoras; y colocó un aire

acondicionado en la Sala de Primeros Auxilios.

• Se colocaron columnas para futuras luminarias.

• EDUCACION: jardín de Infantes N° 903, Escuela Agraria N° 1, se

encuentra en proceso de licitación para la construcción de 2 aulas y la

refacción del edificio por un monto de 19 millones de pesos

• PRESUPUESTO PARTICIPATIVO y PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO JUVENIL: Se han mejorado juegos y ejercitadores

en la plaza de la salud.

Una mención se merece la puesta en funcionamiento de una farmacia o

botiquín en la localidad de Goyena, es un anhelo de larga data de los vecinos.

Esta gestión ha venido trabajando incansablemente en la búsqueda de un

profesional o idóneo que desee establecerse allí y poner en funcionamiento la

misma, habiendo consultado por esta oferta más de 15 personas, visitando

algunas de ellas el lugar. A la fecha se encuentra abierta la posibilidad y la

disposición del Municipio para poder resolver este tema.

En esta búsqueda de federalismo seguimos trabajando en simplificar trámites

para los ciudadanos de nuestras localidades que deben desplazarse a la

localidad de Pigüé. En ese sentido no solo generamos una comodidad, sino un

ahorro de tiempo y dinero. Muestra de esto son las licencias de conducir, los

turnos por whatsapp, el trabajo que se realiza con proveedores y todo el trabajo

que se realiza via online.