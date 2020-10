El Dipy volvió a apuntar sobre Martín Cirio “La Faraona”: “Es un pedófilo”

Fue El Dipy quien reavivó los tweet de “La Faraona” que causaron gran polémica, debido a los dichos sobre niños que hacía.

Durante esta cuarentena, El Dipy aumentó su perfil en las redes sociales haciendo polémicas declaraciones lo que hizo que recibiera diversas críticas. Una de ellas fue por parte de Martín Cirio conocida como “La Faraona”, quien indicó que una canción del cantante hablaba sobre la violación en manada.

Ante esto, El Dipy no dudó en contestarle en primer lugar indicando que cantaba esa letra por dinero siendo parte de una banda. Pero no todo quedó ahí sino que el cantante reavivó tweets de “La Faraona” de casi una década en la que hablaba de niños en manera sexual.

Rápidamente, los usuarios de las redes reaccionaron ante esto y comenzaron a acusar al instagramer de pedófilo. Martín Cirio hizo un video explicando que se trataba de humor y que ahora lo repudia, sin embargo apela a que es el juego de las redes. Esto generó más críticas.

El cantante volvió a hablar del tema en “Nada Personal”, programa conducido por Vivian Canosa y fue duro con respecto a esto :“Esto le pasa a otro y lo matan, lo crucifican, pasa que acá dicen que es un perseguido político, lo bardean porque está del otro lado de la grieta. Estamos hechos unos boludos, está todo mal”.

Además, indicó: “Él me tira por un tema que ni siquiera hice yo, que sé que estuvo mal y lo reconozco, eran otras épocas. Primero me tiró que no era así, que no importaba la época, pero cuando le tocó a él sí importaba la época”.

“Yo ya dije que el tema no era mío, yo canté la canción que no estaba bien ni en ese momento, no tengo excusa, no voy a salir haciendo un video excusándome de algo que está mal”, detalló.

Si bien el cantante dejó en claro que no quería hondar en el tema señaló que para hablar mal de alguien se tiene que estar limpio y que en el momento que comenzó a ver sus tweets buscaba alguna contradicción y encontró ese terrible contenido, estando junto a su hijo de tres años y que pensó “no podés tirar semejante cosa” y que aún no entiende como lo hizo.