El Dipy pasó por el programa de Fantino y no se guardó nada.

Fue durante el programa Fantino a la Tarde cuando el cantante de cumbia pasó por el piso de América TV y habló sobre el famoso tweet que causó revuelo en las redes al ser retuiteado por el expresidente Mauricio Macri. El Dipy habló sobre las complicaciones que tuvo durante la cuarentena y cómo hizo para sobrevivir en un contexto en el que los espectáculos están cancelados.

David Adrián Martínez, mejor conocido como El Dipy, es un cantante que tiene mucha llegada con el público y es muy querido por sus fans. Hace unas semanas atrás el artista tuiteó: “Están enojadísimos conmigo los que militan la pobreza, el hambre y defienden a sus líderes ricos que viven en Puerto Madero y en los countries. Y ellos de pedo llegan a fin de mes”. El mensaje de El Dipy fue compartido por Mauricio Macri y a partir de ahí los usuarios comenzaron a dejarle comentarios sobre la relación del cantante con el expresidente.

«A mí me dicen que me tiran letra pero si ustedes quieren saber algo ponen en Google y sale todo, no necesito que me tiren letra”, comentó hoy El Dipy durante el mencionado programa. “La gente no entiende. Si vos no sos de ellos, sos de Macri y si les decís que no sos de Macri, sos de Macri igual. No es tan difícil”, agregó. Cuando Marcela Tauro le preguntó si se sentía usado porque el expresidente había compartido su tweet, él respondió: “Si a él le sirvió lo que yo dije, buenísimo”.

Por otra parte, el cantante de cumbia también habló sobre las veces que lo quisieron convocar para que se involucrara en política. “Me han ofrecido hasta 300 mil dólares en la puerta de Canal 9 para que sea Consejal de la Matanza. Y te digo algo, porque te vas a reír, a mí me dicen que me paga Macri. Si me estás viendo hace siete meses que yo escribo estas cosas, me estás debiendo un montón”, bromeó El Dipy.

“Yo soy un pibe común y corriente. Puedo llegar a tener popularidad por la música o por lo que opino pero yo ahora del 1 al 10 tengo que pagar el alquiler y no llego”, insistió el artista cuando el conductor Eduardo Battaglia le dijo que no era tan solo un pibe común y corriente. “Gracias a Dios la pandemia me agarró con unos ahorritos que tenía pero ya no están más”, empezó a contar el cantante de cumbia. “A ustedes que me bardean, ¿saben por qué me están bardeando? Porque una vez hace siete meses dije que el país se saca adelante trabajando, estudiando y con ganas de crecer, por eso se enojaron. Qué triste que se enojen por eso”, agregó El Dipy.