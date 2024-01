El difícil momento de Carmen Barbieri: «Me tengo que operar»

Carmen Barbieri comenzó el 2024 con una difícil noticia acerca de su salud. En la edición de hoy de Mañanísima, la conductora reveló que padece un problema en una mama que la obligará a pasar por el quirófano en los próximos días. «Gracias a esta doctora maravillosa, que me mandó a hacerme unos estudios para ponerme el chip. Todos dieron bien, pero uno no dio bien. El pecho izquierdo dio que mi mama, mi prótesis, está rota. Me mandó a hacer otro estudio y gracias a vos me enteré que tengo rota la prótesis» dijo a cámara, mientras tomaba de la mano a su médica. «En pocos meses me tengo que operar, porque no hay que dejar pasar que la gelatina vaya migrando y se aloje bajo la axila. Por esto, la operación va a ser mucho más complicada. Gracias a esta mujer y por esos estudios, yo hoy sé que tengo este problema y me tengo que operar. Te quiero, porque por vos descubrí una cosa que ya la vamos a solucionar» concluyó, conmocionada por la situación que le ha tocado atravesar.