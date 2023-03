Mica Viciconte atraviesa un duro momento tras la drástica muerte de una amiga. Este domingo, la campeona de MasterChef Celebrity compartió una foto en las redes sociales y escribió un desgarrador mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Mica Viciconte aprovechó la oportunidad para realizar una extensa catarsis sobre los sentimientos que la atraviesan en este momento. La pareja de Cubero expresó su profunda tristeza ante la reciente muerte de su amiga Barby, a quien conocía de Mar del Plata y con quien compartió la vida.

“Nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la resi”, arrancó diciendo en su última publicación. Las primeras líneas conmocionaron a los usuarios.

“Vivimos tantos pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más y hoy me cuesta creer que no estés. ¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir… ¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto?”, cuestionó.

El devastador momento de Mica Viciconte tras enterarse de la muerte de su amiga: “¿Por qué la vida es injusta?”

Y continuó: “Una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa. No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo”. Asimismo, aseguró que el hijo de Barby, Milo, “va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren”. Finalmente, la ex Combate prometió recordarla siempre y contarle a Luca sobre su amistad.