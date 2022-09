El desgarrador relato de Anamá Ferreira tras sufrir violencia de género

Anamá Ferreira se animó a hablar sobre uno de los momentos más oscuros que sacudió su vida, ya que una expareja que ejerció violencia de género sobre ella.

Anamá Ferreira siempre se caracterizó por su enorme espíritu y fogosa personalidad, la cual se destaca por su humor jovial y distendido. Sin embargo, la modelo perdió toda la energía que la caracteriza tras recordar uno de los momentos más desgarradores de su vida.

Por primera vez, Ferreira confesó que fue víctima de violencia de género y contó sobre este tema de forma larga y tendida, aunque no logró olvidar la angustia que le provocó recordar las tristes escenas que debió superar.

La modelo oriunda de Brasil fue entrevistada por Agustina Kämpfer en Algo que Contar, programa que se transmite por IP. En este cómodo entorno, Anamá habló acerca de la toxica relación que tuvo con una expareja, de quien habla en detalle en su libro: Negra Guerrera.

Durante los años ´80, la modelo estuvo en pareja con un reconocido DJ, al cual llamaban Puchi, quien llegó a pegarle y hasta a amenazar con arrojar ácido sobre su rostro.

“Fue terrible, en una época en la que de eso no se podía hablar. ¡Los hombres siempre tenían razón! Yo lo denuncié en una comisaría, cerca de la calle Salguero, pero me dijeron: ´Anamá, ya se va a arreglar, andá a tu casa, que no pasa nada´”, narró totalmente angustiada.

Sobre el comienzo de la violencia física, explicó: “Cuando un hombre te cela al extremo, no te ama y para él sos una posesión. Él me empezó a celar y era muy difícil. Y cuando el hombre mezcla alcohol, drogas y celos, tenés que salir corriendo”.

“Te cuesta mucho, porque después se arrodilla y llora para que lo perdones. Te jura que no lo va a volver a hacer y le creés, ¡porque estás enamorada y creés que él también lo está! Entonces lo perdonas y todo vuelve a pasar”, continuó, con lagrimas en sus ojos.

Sin embargo, logró superar esta situación gracias a la ayuda de una persona muy especial: “Algunas personas me decían que no pasaba nada, que él solamente era celoso. Me ayudó mucho mi ex marido, Alejandro, que llamó a Puchi y le dijo que la corte”.