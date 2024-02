El desgarrador posteo de Celeste Cid por la muerte de su papá Aníbal

“Que vueles muy alto papi” así anunció la actriz que su padre había fallecido, junto a un posteo de fotos en donde se la ve acompañada de su padre cuando era pequeña.

Se sabe que el hombre, Aníbal, enfrentaba problemas de salud desde hace un tiempo, y ayer se conoció la noticia de que había fallecido. Hace algunos años el padre de la actriz había sufrido un accidente cerebrovascular, y a partir de allí su salud se encontraba delicada.

Cid, a través de un mensaje en sus redes sociales, le dedico un triste y emocionante posteo a su padre. Con palabras emotivas, rememoró los momentos más memorables que compartieron y las lecciones que le dejó su tiempo juntos. Además, compartió fotografías y videos junto a él.

«Que vueles muy alto, papi. Seguro ya estés charlando con todo el mundo por allá… ayudando a quien lo necesite, y a quien no también. Nos faltaron algunos abrazos… pero encontraste otras maneras de llegar y dejarnos lo importante».

También compartió cómo lo recordará: «La vida es breve, y si no hay amor no hay nada. El amor como el punto de contacto más profundo, más oculto, más frágil. No hay nada más que eso, cada vez que te extrañe te buscaré allí», dejó escrito la actriz en su Instagram oficial.



La solidaridad de colegas y amigos

Al conocerse la noticia, la solidaridad y el apoyo de sus colegas no tardaron en hacerse presente. Uno de los que expresó su apoyo a través de un comentario en la red social fue Emmanuel Horvilleur, quien dejó un corazón blanco.

También, Natalia Oreiro escribió: «Abrazos inmensos Cele», acompañado de unas manos levantadas y un corazón blanco.

Mery del Cerro hizo lo propio y expresó: «Un abrazo enorme Celes». Su ex compañera en Las Estrellas, Marcela Kloosterboer, se sumó a los mensajes: «Te abrazo, Celestita de mi corazón». Nancy Dupláa comentó: «Mi amor». Y Georgina Barbarossa manifestó: «Un abrazo del alma, mi amor».