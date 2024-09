El “descuido” intencionado de Flor Vigna que dejó boquiabiertos a sus fans

La multifacética Flor Vigna continúa ganando terreno en la industria de la música mientras mantiene una conexión cercana con sus seguidores a través de Instagram.

En las últimas horas, la cantante sorprendió a sus fans con una impactante publicación que muestra su nuevo sencillo, “Bonita”.

La artista no solo promocionó su música, sino que también dejó claro que su estilo personal sigue siendo un elemento clave en su carrera.

El look

Sentada en un elegante sillón de cuero negro, Flor optó por un vestido amarillo vibrante al estilo robe manteau. Este look primaveral, que destila frescura y audacia, captó la atención de todos.

Mucha piel a la vista. (Foto: Instagram/@florivigna)

Sin embargo, lo que realmente se llevó las miradas fue su elección de llevar la prenda entreabierta y sin lencería, mostrando un escote profundo que daba la impresión de un “descuido” intencionado. Este toque de rebeldía es característico en la artista, que siempre busca romper moldes y desafiar normas.

Las imágenes no solo reflejan su estilo único, sino que también resaltan su seguridad en sí misma. Vigna se mostró sentada, dejando al descubierto gran parte de sus muslos a través de la corta falda del vestido. Complementó el look con un par de botas de cuero amarillo en un tono más lima, de caña alta y taco aguja, que no hicieron más que sumar al impacto visual de la imagen.

Detalles que marcan la diferencia

Los detalles de su look no pasaron desapercibidos. La cantante optó por llevar el cabello suelto, con ondas que dan un aire desenfadado y natural. Su maquillaje fue igualmente llamativo, con un delineado que enmarcaba su mirada, junto a pestañas arqueadas, contorno sutil y labios nude.

Cada elemento de su estilismo estuvo cuidadosamente pensado para crear una imagen que no solo resalta su belleza, sino que también la posiciona como un referente de estilo entre sus seguidores.

Otra producción

En la misma serie de historias, Flor compartió otra producción que también dejó boquiabiertos a sus fans. En esta ocasión, eligió un conjunto de crop top sin mangas a rayas blancas y rojas, combinado con un short de jean celeste claro de tiro alto.

Flor Vigna: Foto Instagram

Las medias largas a la rodilla con rayas en negro y blanco y los borceguíes negros de caña alta completaron un look que destila frescura y comodidad, ideal para la temporada primaveral.

Este segundo conjunto fue musicalizado con “Voy a olvidarme de mí”, su canción en colaboración con Mario Luis, mostrando su habilidad para mezclar moda y música de manera efectiva.

Con información de TN Estilo