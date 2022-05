El descuido de Florencia Peña: se equivocó de chat y le mandó una foto íntima al doctor de su hijo

Florencia Peña viene dando mucho de que hablar por su nuevo programa La Pu*@ Ama, emitido por el canal América a la noche. Son muchos a quienes ha hecho reír con cada uno de los sketchs. También ha recibido muchas críticas por su humor que algunos consideran “grotesco”.

Florencia Peña entrevistó a su pareja, Ramiro Ponce de León, y anunciaron que se casan este año.

Aun así, la actriz no se detiene y esta semana reveló un mal momento que pasó al confundirse de chat. Es muy común que Flor aproveche el inicio de sus shows para contar algunas anécdotas personales. Hace algunos días había confesado que un padre del colegio de sus hijos se le acercó para decirle que opinaba de su nuevo programa y que ella era la única mujer que lo hacía reír. Un comentario que no le cayó bien a la actriz.

Florencia Peña Foto: Instagram/Flor_de_p

Pero esta vez fue más allá. Contó que le mandó a la pediatra de Felipe, su hijo menor, una foto íntima. “Les quiero contar lo que me pasó porque ya no veo bien. Tengo chats muy pelotudos en el teléfono que tengo que empezar a eliminar”, empezó a contar. “Tengo uno que se llama Divorciadas con hijes, en el que nosotros nos mandamos un montón de cositas, ese chat maneja desde radiografía, de próstata de maridos que ya no están, de lo que hay que llevar, de chongos, minas que se comieron los chongos y cualquier cosa”.

“En el quilombo de que me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando de la rutina del programa, y otras cosas. La pediatra del nene menor me pidió que le pase una foto de la credencial y, por error, porque no veo, le mandé el culo de uno que se iba a comer una amiga”.

La publicación que realizó Florencia Peña en su Instagram y que estalló en comentarios. Foto: Instagram/@flor_d_

Cómo le fue a Florencia Peña en el rating con Flor de la V como invitada

El programa de Flor ha tenido muchas críticas por su lenguaje tan grotesco, es por eso que la producción ha decidido bajar un poco el tono de las palabras y apostar a los segmentos “fuertes” del programa. Uno de ellos es el momento en el que Florencia Peña recibe invitados en el estudio de LPA.

Flor de la V con Florencia Peña Foto: América

Esta semana fue Flor de la V quien se encontró cara a cara con la actriz. La participación de la conductora de Instrusos, el día miércoles, ayudó a que el rating suba a 2.0 puntos, 6 décimas por arriba del día anterior. Durante el programa, la invitada confesó su deseo de volver a ser madre: “Yo tuve mellizos, y siempre tuve que dividir el cariño y no pude disfrutar el bebé al 100%. Últimamente, me vino como la necesidad de la maternidad. Será que me estoy anticipando a que mis hijos ya no me dan bola porque tienen 10 años para 11″