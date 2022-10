El desconsolado llanto de Jesica Cirio al escuchar un mensaje de su mamá en vivo: “Es el ser más increíble del mundo”

El Día de la Madre es una festividad emotiva para muchos. Jésica Cirio es una de las madres que trabajó en este día y en La Peña de Morfi, el programa que conduce junto a Jey Mammon a través de la pantalla de Telefe. Y es que en este día, la modelo recibió el saludo de su madre Marta Perutich, quien le dejó un sentido mensaje a su hija.

“Es una madre excelente. Maravillosa, piensa en su hija todo el tiempo”, dijo la mujer, mientras mostraban a la hija de la animadora armando un rompecabezas con la imagen de las tres. “Estoy muy contenta por la madre en la que te has convertido. Son todos elogios para vos. Sos brillante como madre”, aseguró Marta, elogiando a su hija.

Fue allí donde Jésica rompió en lágrimas y le contestó: “Gracias a mi mamá que es el ser más increíble del mundo. Me enseñó a ser la persona que soy hoy. Me da paz«, manifestó la conductora del ciclo delante de las cámaras, sin guardarse absolutamente nada. «Chloé es todo lo que está bien. Todos los días aprendo con ella, todos los días me enseña algo nuevo”, sentenció destacando a su pequeña.

Meses atrás, su padre Horacio habló sobre la poca relación con su hija: “No le encuentro explicación a la enemistad tan prolongada con mi hija. Yo estoy seguro de que no le hice nada grave más que salir en los medios. No sé si para ella fue un bochorno o no, peor tan grave no fue. Ya van diez años que dejó de hablarme y no es fácil…no es una hija que la dejás de ver y no la ves más, la veo en todos lados, en una revista, en internet, en la televisión”, señaló contundente.