El descargo de Wanda Nara tras las críticas a su cuerpo sin filtro: «Empiecen a darle a las pizzas sin culpa»

En los últimos días, un portal argentino compartió varias imágenes de Wanda Nara sin Photoshop y estallaron las redes sociales, muchas mujeres aplaudieron a la empresaria y otras cuestionaron el excesivo filtro que usa en sus publicaciones. A raíz de las repercusiones, ella dejó un contundente descargo y reflexionó sobre su imagen. Las imágenes que se viralizaron fueron tomadas cuando ella salía desde el agua en bikini y al natural. «Chicas si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente nadie sube una foto en donde se ve mal. Cuando me enfermé de Covid, no subía fotos de cómo estaba arruinada en la cama.» Luego escribió: «Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable’. Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto, en fin el retoque puede beneficiar o perjudicar.» Finalmente, Wanda Nara aseguró: «Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí, tengo celulitis como todas tenemos! También acné. Y, en verano, raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”. El agradecimiento de una seguidora por haber reflexionado sobre los cuerpos: Esto si que me hace del #teamwanda 🫶🏻🫶🏻 wanda somos todas! https://t.co/dODO40LDsh — Alejandra Maglietti (@alemaglietti) July 25, 2022